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Официальный курс доллара на вторник опустился до 68,63 рубля
Официальный курс доллара на вторник опустился до 68,63 рубля - РИА Новости, 23.01.2023
Официальный курс доллара на вторник опустился до 68,63 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,68 копейки - до 68,6288 рубля, курс юаня - на 1,02 копейки, до 10,1125 рубля,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:43
2023-01-23T16:43
2023-01-23T16:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 3,68 копейки - до 68,6288 рубля, курс юаня - на 1,02 копейки, до 10,1125 рубля, евро вырос на 38,73 копейки, до 74,7307 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на вторник опустился до 68,63 рубля
Официальный курс доллара на вторник опустился до 68,63 рубля, юаня — до 10,11 рубля