https://ria.ru/20230123/kultura-1846789391.html
Новый модульный дом культуры открылся в Кемеровской области
Новый модульный дом культуры открылся в Кемеровской области - РИА Новости, 23.01.2023
Новый модульный дом культуры открылся в Кемеровской области
Новый модульный дом культуры открылся в Новокузнецком округе Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:27
2023-01-23T14:27
2023-01-23T15:09
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 23 янв - РИА Новости. Новый модульный дом культуры открылся в Новокузнецком округе Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что с 90-х годов все праздники и концерты проводились в актовом здании местной средней школы выездными творческими коллективами. Теперь 590 жителей смогут посещать Дом культуры. Здание отвечает и требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, антитеррористической и противопожарной безопасности. "Этого события жители поселка ждали давно. Сегодня это не просто зрительный зал, а многофункциональный культурный центр, в котором есть помещения для работы кружков, секций, библиотека. Уверен, что все досуговые направления окажутся востребованными у жителей. Важно, что предприятия инвестируют в развитие региона, в повышение комфорта жителей Кузбасса", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. В новом ДК оборудован зрительный зал на 75 мест, оформлены современные культурные пространства, библиотека, помещения для досуга детей и взрослых, есть гардероб и служебные комнаты. Также приобретено современное звуковое и световое оборудование, проектор, экран, театральные стулья, декорации, мебель, шторы и многое другое. У жителей поселка появилась возможность заниматься вокалом, хореографией, проводить здесь праздники, концерты, выставки и театральные постановки. Благодаря современной площадке, ДК сможет принимать гастроли различных театров.
https://realty.ria.ru/20221215/otel-1838915759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей цивилев, кемеровская область
Сергей Цивилев, Кемеровская область
14:27 23.01.2023 (обновлено: 15:09 23.01.2023)
Новый модульный дом культуры открылся в Кемеровской области
Новый модульный дом культуры открылся в Новокузнецком округе Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 23 янв - РИА Новости. Новый модульный дом культуры открылся в Новокузнецком округе Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Многофункциональный культурно-досуговый центр построили в поселке Осиновое Плесо Новокузнецкого округа. Современное модульное здание возведено в рамках социально-экономического партнерства с УК "Сибирская". Сумма финансирования составила 20 миллионов рублей. Администрацией Новокузнецкого округа на оснащение выделено 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 90-х годов все праздники и концерты проводились в актовом здании местной средней школы выездными творческими коллективами. Теперь 590 жителей смогут посещать Дом культуры. Здание отвечает и требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья, антитеррористической и противопожарной безопасности.
"Этого события жители поселка ждали давно. Сегодня это не просто зрительный зал, а многофункциональный культурный центр, в котором есть помещения для работы кружков, секций, библиотека. Уверен, что все досуговые направления окажутся востребованными у жителей. Важно, что предприятия инвестируют в развитие региона, в повышение комфорта жителей Кузбасса", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева
.
В новом ДК оборудован зрительный зал на 75 мест, оформлены современные культурные пространства, библиотека, помещения для досуга детей и взрослых, есть гардероб и служебные комнаты. Также приобретено современное звуковое и световое оборудование, проектор, экран, театральные стулья, декорации, мебель, шторы и многое другое.
У жителей поселка появилась возможность заниматься вокалом, хореографией, проводить здесь праздники, концерты, выставки и театральные постановки. Благодаря современной площадке, ДК сможет принимать гастроли различных театров.