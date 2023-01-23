https://ria.ru/20230123/kosovo-1846822861.html
Косовский спецназ обстрелял машину сербов на севере края
Косовский спецназ обстрелял машину сербов на севере края - РИА Новости, 23.01.2023
Косовский спецназ обстрелял машину сербов на севере края
Спецназовцы из полиции самопровозглашенной республики Косово обстреляли машину сербов на севере края, сообщил директор канцелярии по Косово и Метохии при... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:34
2023-01-23T15:34
2023-01-23T16:43
в мире
сербия
косово
косовска-митровица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837761440_0:105:2970:1776_1920x0_80_0_0_86d39009e3d60834c0cb7f501ec617dd.jpg
БЕЛГРАД, 23 янв — РИА Новости. Спецназовцы из полиции самопровозглашенной республики Косово обстреляли машину сербов на севере края, сообщил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович."Бойцы спецподразделения ROSU обстреляли сегодня около 11:30 на Бистрицком мосту близ нелегального блокпоста на трассе Косовска-Митровица — Лепосавич машину, в которой находились два серба. При этом Милян Д. получил ранение, а его спутник Душан С. остался незадетым, в то время как вся машина изрешечена", — сказал он журналистам.По словам Петковича, раненого доставили в больницу города Кралево в Центральной Сербии. Пуля попала ему в левую часть грудной клетки."Сотрудники ROSU начали стрелять очередью по сербской машине и сербам в ней лишь потому, что те не хотели позволить полиции без всякого основания и причины издеваться над ними. Спецназовцам Курти нечего делать на севере Косово и на этом блокпосту, который поставлен нелегально и на котором ежедневно издеваются над сербским народом, который там проезжает", — добавил директор канцелярии.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в первых числах декабря, после того как бывшего полицейского серба Деяна Пантича и нескольких его коллег задержали по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" из Центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку изо всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.Из-за этого косовские сербы начали возводить баррикады и дежурили на трассах. Но в конце месяца в Приштине заявили, что Пантича переведут под домашний арест. Президент Сербии Александр Вучич отменил повышенную степень боевой готовности вооруженных сил и призвал убрать баррикады, что косовские сербы и сделали к 30 декабря.Тем не менее обстановка в крае остается напряженной. В канун православного Рождества албанец открыл стрельбу по сербам в селе Готовуша близ поселка Штрпце. Пострадали 21-летний юноша и его 11-летний родственник. На следующий день в поселке Клокот албанцы избили еще одного сербского юношу.
https://ria.ru/20230122/kosovo-1846615715.html
сербия
косово
косовска-митровица
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837761440_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4eca8d939429c8ee0331f32b84765fc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, косовска-митровица
В мире, Сербия, Косово, Косовска-Митровица
15:34 23.01.2023 (обновлено: 16:43 23.01.2023)
Косовский спецназ обстрелял машину сербов на севере края
Косовский спецназ обстрелял машину сербов на севере края, один человек получил ранение
БЕЛГРАД, 23 янв — РИА Новости. Спецназовцы из полиции самопровозглашенной республики Косово обстреляли машину сербов на севере края, сообщил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
"Бойцы спецподразделения ROSU обстреляли сегодня около 11:30 на Бистрицком мосту близ нелегального блокпоста на трассе Косовска-Митровица
— Лепосавич машину, в которой находились два серба. При этом Милян Д. получил ранение, а его спутник Душан С. остался незадетым, в то время как вся машина изрешечена", — сказал он журналистам.
По словам Петковича, раненого доставили в больницу города Кралево в Центральной Сербии. Пуля попала ему в левую часть грудной клетки.
"Сотрудники ROSU начали стрелять очередью по сербской машине и сербам в ней лишь потому, что те не хотели позволить полиции без всякого основания и причины издеваться над ними. Спецназовцам Курти нечего делать на севере Косово и на этом блокпосту, который поставлен нелегально и на котором ежедневно издеваются над сербским народом, который там проезжает", — добавил директор канцелярии.
Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в первых числах декабря, после того как бывшего полицейского серба Деяна Пантича и нескольких его коллег задержали по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" из Центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку изо всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.
Из-за этого косовские сербы начали возводить баррикады и дежурили на трассах. Но в конце месяца в Приштине
заявили, что Пантича переведут под домашний арест. Президент Сербии Александр Вучич
отменил повышенную степень боевой готовности вооруженных сил и призвал убрать баррикады, что косовские сербы и сделали к 30 декабря.
Тем не менее обстановка в крае остается напряженной. В канун православного Рождества албанец открыл стрельбу по сербам в селе Готовуша близ поселка Штрпце. Пострадали 21-летний юноша и его 11-летний родственник. На следующий день в поселке Клокот албанцы избили еще одного сербского юношу.