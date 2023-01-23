https://ria.ru/20230123/kosovo-1846822861.html

Косовский спецназ обстрелял машину сербов на севере края

Косовский спецназ обстрелял машину сербов на севере края - РИА Новости, 23.01.2023

Косовский спецназ обстрелял машину сербов на севере края

Спецназовцы из полиции самопровозглашенной республики Косово обстреляли машину сербов на севере края, сообщил директор канцелярии по Косово и Метохии при... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:34

2023-01-23T15:34

2023-01-23T16:43

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БЕЛГРАД, 23 янв — РИА Новости. Спецназовцы из полиции самопровозглашенной республики Косово обстреляли машину сербов на севере края, сообщил директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович."Бойцы спецподразделения ROSU обстреляли сегодня около 11:30 на Бистрицком мосту близ нелегального блокпоста на трассе Косовска-Митровица — Лепосавич машину, в которой находились два серба. При этом Милян Д. получил ранение, а его спутник Душан С. остался незадетым, в то время как вся машина изрешечена", — сказал он журналистам.По словам Петковича, раненого доставили в больницу города Кралево в Центральной Сербии. Пуля попала ему в левую часть грудной клетки."Сотрудники ROSU начали стрелять очередью по сербской машине и сербам в ней лишь потому, что те не хотели позволить полиции без всякого основания и причины издеваться над ними. Спецназовцам Курти нечего делать на севере Косово и на этом блокпосту, который поставлен нелегально и на котором ежедневно издеваются над сербским народом, который там проезжает", — добавил директор канцелярии.Очередной виток напряженности в Косово и Метохии начался в первых числах декабря, после того как бывшего полицейского серба Деяна Пантича и нескольких его коллег задержали по подозрению в военных преступлениях времен конфликта 1998-1999 годов и в терроризме. Позже косовоалбанская полиция заблокировала въезд в край через КПП "Ярине" из Центральной Сербии, а президенту самопровозглашенной республики Вьесе Османи пришлось перенести дату муниципальных выборов в населенных сербами районах, где представители сербской общины подали в отставку изо всех структур. Кроме того, бойцы косовского спецназа вторглись на объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба.Из-за этого косовские сербы начали возводить баррикады и дежурили на трассах. Но в конце месяца в Приштине заявили, что Пантича переведут под домашний арест. Президент Сербии Александр Вучич отменил повышенную степень боевой готовности вооруженных сил и призвал убрать баррикады, что косовские сербы и сделали к 30 декабря.Тем не менее обстановка в крае остается напряженной. В канун православного Рождества албанец открыл стрельбу по сербам в селе Готовуша близ поселка Штрпце. Пострадали 21-летний юноша и его 11-летний родственник. На следующий день в поселке Клокот албанцы избили еще одного сербского юношу.

https://ria.ru/20230122/kosovo-1846615715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сербия, косово, косовска-митровица