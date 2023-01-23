14:29 23.01.2023 (обновлено: 14:47 23.01.2023)
Под Калугой вскрыли квартиру с сотней кошек из-за жалоб соседей на запах
ФССП: под Калугой вскрыли квартиру с сотней кошек из-за жалоб соседей на запах и шум
© Фото : УФССП России по Калужской областиВ Обнинске судебные приставы исполнили решение суда об освобождении жилого помещения в многоквартирном доме от около 100 кошек
© Фото : УФССП России по Калужской области
В Обнинске судебные приставы исполнили решение суда об освобождении жилого помещения в многоквартирном доме от около 100 кошек
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Квартира в Обнинске Калужской области, где обнаружили порядка 100 кошек, была вскрыта по решению суда из-за жалоб соседей на запах, шум и антисанитарию, сообщило региональное управление федеральной службы судебных приставов.
Ранее владелец ветклиники "Велес" в Обнинске, ветеринар Ольга Грибенко рассказала РИА Новости, что в городе вскрыли квартиру, где в неволе томились порядка сотни кошек, многие животные были больны и голодали. Сейчас ветеринары и волонтеры лечат животных и пытаются пристроить. В прокуратуре и УМВД по Калужской области отметили, что не занимаются ситуацией с "кошачьей" квартирой.
"В Обнинское городское отделение судебных приставов УФССП России по Калужской области на исполнение поступило решение суда, в соответствии с которым владельцы одной из квартир в доме на улице Белкинская были обязаны освободить жилое помещение от кошек. В суд на них подали соседи, жаловавшиеся на антисанитарию, запах и постоянный шум", - говорится в сообщении.
По данным приставов, добровольно хозяева решение суда не исполняли, в связи с чем было принято решение о принудительном вскрытии квартиры. Отмечается, что к процессу судебные приставы привлекли сотрудников МЧС, полицию, представителей администрации города и зооволонтеров, которые вызвались помочь – забрать и пристроить кошек, находящихся в квартире.
"Когда дверь жилого помещения вскрыли, выяснилось, что жалобы соседей были не напрасны. В квартире находилось около 100 кошек. Под контролем судебных приставов всех животных забрали представители ветклиник, зооприютов, а также неравнодушные граждане", - информируют приставы, подчеркивая, что права жильцов многоквартирного дома восстановлены.