https://ria.ru/20230123/korruptsiya-1846748496.html

В Раде пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров

В Раде пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров - РИА Новости, 23.01.2023

В Раде пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров

На Украине грядущей весной начнут сажать в тюрьму коррупционных чиновников всех уровней, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:24

2023-01-23T12:24

2023-01-23T18:29

в мире

давид арахамия

украина

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/45/1514074574_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fe0f0d137f78e34bfa108d0eb78789e.jpg

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На Украине грядущей весной начнут сажать в тюрьму коррупционных чиновников всех уровней, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в Telegram-канале."Этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — Прим. ред.), и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры", — уточнил он.По словам депутата, "не ко времени" больше не работает, отметив, что некоторые граждане окончательно потеряли рассудок и "мародерствуют без страха и угрызений совести".Речь идет о последних закупках генераторов и свежих скандалов в министерстве обороны, пояснил Арахамия, добавив, что это касается чиновников всех уровней.Ранее местные СМИ писали, что Министерство обороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах в Киеве. Речь идет о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году в воинских частях, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сообщается, что общая сумма сделки составляет 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В Минобороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение.

https://ria.ru/20230122/ukraina-1846613989.html

https://ria.ru/20230121/zaderzhanie-1846518363.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, давид арахамия, украина, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)