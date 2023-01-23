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В Раде пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров - РИА Новости, 23.01.2023
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В Раде пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров
В Раде пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров - РИА Новости, 23.01.2023
В Раде пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров
На Украине грядущей весной начнут сажать в тюрьму коррупционных чиновников всех уровней, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:24
2023-01-23T18:29
в мире
давид арахамия
украина
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На Украине грядущей весной начнут сажать в тюрьму коррупционных чиновников всех уровней, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в Telegram-канале."Этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — Прим. ред.), и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры", — уточнил он.По словам депутата, "не ко времени" больше не работает, отметив, что некоторые граждане окончательно потеряли рассудок и "мародерствуют без страха и угрызений совести".Речь идет о последних закупках генераторов и свежих скандалов в министерстве обороны, пояснил Арахамия, добавив, что это касается чиновников всех уровней.Ранее местные СМИ писали, что Министерство обороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах в Киеве. Речь идет о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году в воинских частях, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сообщается, что общая сумма сделки составляет 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В Минобороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение.
https://ria.ru/20230122/ukraina-1846613989.html
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в мире, давид арахамия, украина, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Давид Арахамия, Украина, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
12:24 23.01.2023 (обновлено: 18:29 23.01.2023)
 
В Раде пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров

Депутат Рады Арахамия пообещал весной начать сажать в тюрьму коррупционеров всех уровней

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На Украине грядущей весной начнут сажать в тюрьму коррупционных чиновников всех уровней, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в Telegram-канале.
"Этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — Прим. ред.), и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры", — уточнил он.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 16:44
Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции
По словам депутата, "не ко времени" больше не работает, отметив, что некоторые граждане окончательно потеряли рассудок и "мародерствуют без страха и угрызений совести".
Речь идет о последних закупках генераторов и свежих скандалов в министерстве обороны, пояснил Арахамия, добавив, что это касается чиновников всех уровней.
Ранее местные СМИ писали, что Министерство обороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах в Киеве. Речь идет о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году в воинских частях, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сообщается, что общая сумма сделки составляет 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В Минобороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение.
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 22:48
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В миреДавид АрахамияУкраинаВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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