12:24 23.01.2023 (обновлено: 18:29 23.01.2023)
В Раде пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров
Депутат Рады Арахамия пообещал весной начать сажать в тюрьму коррупционеров всех уровней
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. На Украине грядущей весной начнут сажать в тюрьму коррупционных чиновников всех уровней, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия в Telegram-канале.
"Этой весной точно сажать будем активно. Не получается по-человечески, будет по законам военного времени. В ближайшее время завершится конкурс на должность директора НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. — Прим. ред.), и мы завершим построение независимой антикоррупционной инфраструктуры", — уточнил он.
22 января, 16:44Минобороны Украины отреагировало на публикации СМИ о коррупции
По словам депутата, "не ко времени" больше не работает, отметив, что некоторые граждане окончательно потеряли рассудок и "мародерствуют без страха и угрызений совести".
Речь идет о последних закупках генераторов и свежих скандалов в министерстве обороны, пояснил Арахамия, добавив, что это касается чиновников всех уровней.
Ранее местные СМИ писали, что Министерство обороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах в Киеве. Речь идет о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году в воинских частях, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сообщается, что общая сумма сделки составляет 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов).
В Минобороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение.