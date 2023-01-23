https://ria.ru/20230123/koronavirus-1846731266.html

В России за сутки госпитализировали 362 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 362 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.01.2023

В России за сутки госпитализировали 362 заболевших COVID-19

Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T11:34

2023-01-23T11:34

2023-01-23T11:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 362 человека, что на 15,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 25 субъектах. "Выздоровело за сутки 3640 человек, или на 9,5% меньше в сравнении с 22 января 2023 года. Выявлено 4719 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек", — говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 3,5 и снизился на 5,4%. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, в том числе в 14 регионах — более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 26,0 и возрос на 21,9%. Рост заболеваемости отмечен в 70 субъектах, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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