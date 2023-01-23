https://ria.ru/20230123/koronavirus-1846731266.html
В России за сутки госпитализировали 362 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 362 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.01.2023
В России за сутки госпитализировали 362 заболевших COVID-19
Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:34
2023-01-23T11:34
2023-01-23T11:34
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 362 человека, что на 15,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 25 субъектах. "Выздоровело за сутки 3640 человек, или на 9,5% меньше в сравнении с 22 января 2023 года. Выявлено 4719 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек", — говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 3,5 и снизился на 5,4%. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, в том числе в 14 регионах — более чем в среднем по России. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 26,0 и возрос на 21,9%. Рост заболеваемости отмечен в 70 субъектах, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 362 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 4719 новых случаев COVID-19, выздоровели 3640, умер 41 человек
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости.
Более 4,7 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, умер 41 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 362 человека, что на 15,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в 25 субъектах.
"Выздоровело за сутки 3640 человек, или на 9,5% меньше в сравнении с 22 января 2023 года. Выявлено 4719 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 41 человек", — говорится в сообщении. Показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 3,5 и снизился на 5,4%. Рост числа госпитализаций отмечен в 36 субъектах, в том числе в 14 регионах — более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю на 100 тысяч населения составил 26,0 и возрос на 21,9%. Рост заболеваемости отмечен в 70 субъектах, в том числе в 11 регионах более чем в среднем по стране.