https://ria.ru/20230123/koran-1846903888.html

МИД России осудил сожжение Корана экстремистами в Стокгольме

МИД России осудил сожжение Корана экстремистами в Стокгольме - РИА Новости, 23.01.2023

МИД России осудил сожжение Корана экстремистами в Стокгольме

Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов, говорится в заявлении спецпредставителя... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T18:53

2023-01-23T18:53

2023-01-23T19:01

москва

стокгольм (город)

россия

турция

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов, говорится в заявлении спецпредставителя МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича.Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ."Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия. Призываем принять меры в отношении радикалов", - говорится в сообщении на сайте российского министерства."Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о "свободе слова и самовыражения", выливается в разжигание межрелигиозной розни, оскорбление чувств верующих – на этот раз мусульман", - добавил Аскальдович.В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана – это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.

https://ria.ru/20230123/pyatidesyatniki-1846807486.html

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стокгольм (город)

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

москва, стокгольм (город), россия, турция