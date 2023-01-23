18:53 23.01.2023 (обновлено: 19:01 23.01.2023)
МИД России осудил сожжение Корана экстремистами в Стокгольме
МИД России осудил сожжение Корана в Швеции и призвал принять меры в отношении радикалов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Москва осуждает и отвергает сожжение Корана экстремистами в Стокгольме, призывает принять меры в отношении радикалов, говорится в заявлении спецпредставителя МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания Геннадия Аскальдовича.
Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
"Осуждаем и отвергаем подобные преступные действия. Призываем принять меры в отношении радикалов", - говорится в сообщении на сайте российского министерства.
"Мы стали свидетелями того, как политическая распущенность и вседозволенность, прикрытая благовидными словами о "свободе слова и самовыражения", выливается в разжигание межрелигиозной розни, оскорбление чувств верующих – на этот раз мусульман", - добавил Аскальдович.
В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана – это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.