Рада усилит контроль над закупками в Минобороны Украины
Депутат Рады Безуглая сообщила об усилении контроля над закупками в Минобороны Украины
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Верховная рада после скандала в СМИ усилит контроль над закупками в министерстве обороны Украины, сообщила в понедельник депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.
Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что "сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение".
"Закончилось заседание Верховной рады. Министр обороны рассказал о подробностях. В комитете мы обратились к правоохранительным органам с призовом уделить внимание расследованию, инициируем закон по временной информации о закупке в военных условиях. Проводим мероприятия парламентского контроля по отношению направлений закупок в комитете и будем разбираться в ближайшее время с поставками оружия, боеприпасов, и прочим", - написала Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для украинских войск, из-за которых разгорелся большой скандал, "технической ошибкой".
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