https://ria.ru/20230123/kontrol-1846917343.html

Рада усилит контроль над закупками в Минобороны Украины

Рада усилит контроль над закупками в Минобороны Украины - РИА Новости, 23.01.2023

Рада усилит контроль над закупками в Минобороны Украины

Верховная рада после скандала в СМИ усилит контроль над закупками в министерстве обороны Украины, сообщила в понедельник депутат от партии "Слуга народа"... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T19:44

2023-01-23T19:44

2023-01-23T19:44

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Верховная рада после скандала в СМИ усилит контроль над закупками в министерстве обороны Украины, сообщила в понедельник депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В министерстве обороны Украины попытались оправдаться после публикаций СМИ и заявили, что "сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". "Закончилось заседание Верховной рады. Министр обороны рассказал о подробностях. В комитете мы обратились к правоохранительным органам с призовом уделить внимание расследованию, инициируем закон по временной информации о закупке в военных условиях. Проводим мероприятия парламентского контроля по отношению направлений закупок в комитете и будем разбираться в ближайшее время с поставками оружия, боеприпасов, и прочим", - написала Безуглая на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников объяснил завышенные цены на продукты питания для украинских войск, из-за которых разгорелся большой скандал, "технической ошибкой".*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Евгения Нефедова

в мире, алексей резников, украина, киев, черниговская область, верховная рада украины