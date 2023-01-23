https://ria.ru/20230123/konfiskatsiya-1846923510.html

В ЕС продолжат обсуждать конфискацию замороженных российских активов

В ЕС продолжат обсуждать конфискацию замороженных российских активов - РИА Новости, 23.01.2023

В ЕС продолжат обсуждать конфискацию замороженных российских активов

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании 25 февраля продолжат обсуждение ситуации вокруг идеи конфискации замороженных российских активов,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:21

2023-01-23T20:21

2023-01-23T20:21

в мире

олаф шольц

владимир путин

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франция

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании 25 февраля продолжат обсуждение ситуации вокруг идеи конфискации замороженных российских активов, следует из повестки заседания. Постпреды также обсудят "обеспечение ответственности" за конфликт на Украине. На заседании, кроме того, планируется утвердить плановое продление на полгода экономических санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине. В минувший четверг Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе прошлого года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС. Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины. В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20230118/sanktsii-1845718884.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, олаф шольц, владимир путин, мария захарова, украина, россия, франция, евросоюз, европарламент, санкции в отношении россии, g7