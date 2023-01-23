https://ria.ru/20230123/kompensatsiya-1846821718.html

Суд разъяснил, когда нельзя компенсировать травму из-за катания на тюбинге

Суд разъяснил, когда нельзя компенсировать травму из-за катания на тюбинге - РИА Новости, 23.01.2023

Суд разъяснил, когда нельзя компенсировать травму из-за катания на тюбинге

При столкновении на снежной горке нельзя присуждать пострадавшему компенсацию, если он сам проявил грубую неосторожность, а ответчик просто не мог остановить... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:33

2023-01-23T15:33

2023-01-23T15:33

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. При столкновении на снежной горке нельзя присуждать пострадавшему компенсацию, если он сам проявил грубую неосторожность, а ответчик просто не мог остановить катящуюся "ватрушку", сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции. Прецедентом стало дело двух жителей Нижнего Новгорода. В новогодние праздники истец, катаясь в парке на необорудованном склоне, встал с "ватрушки", и в него врезался на своей "ватрушке" ответчик. Он упал и получил сложный перелом руки - потребовалась операция, а полностью ее функции восстанавливались еще долгое время. Он не мог работать, финансовое положение семьи с двумя малолетними детьми сильно ухудшилось, жене пришлось оставить уход за больным родственником и выйти на работу. Мужчина подал на обидчика в суд и потребовал взыскать компенсацию утраченного заработка за все время, пока он не вышел на работу, а также 300 тысяч рублей морального вреда. Ответчик представил заключение специалиста о том, что он не имел технической возможности остановить "ватрушку" и избежать наезда. Суды согласились, что вины ответчика нет. "При катании по заснеженному склону на "ватрушке" истец допустил грубую неосторожность, так как место для катания не было оборудовано, истец катался вместе с малолетним ребенком, рядом с другими катающимися со склона гражданами, при этом истец должен был предполагать наличие возможной опасности столкновения и получения травм, наезд на истца являлся случайным, неосторожным, произошел вследствие того, что истец неожиданно оказался на пути движения "ватрушки" с ответчиком", - отметили в пресс-службе. Тем не менее, суд частично удовлетворил иск, сократив сумму в два раза из-за грубой неосторожности ответчика. С этим не согласился суд кассационной инстанции, не найдя оснований для возмещения истцу утраченного заработка и по выплаты компенсации морального вреда при отсутствии вины. Решение отменили и направили на новое рассмотрение.

https://realty.ria.ru/20221213/dvory-1837535288.html

https://ria.ru/20211212/tyubing-1763358285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, нижний новгород, нижегородская область