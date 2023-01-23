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Суд разъяснил, когда нельзя компенсировать травму из-за катания на тюбинге - РИА Новости, 23.01.2023
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Суд разъяснил, когда нельзя компенсировать травму из-за катания на тюбинге
Суд разъяснил, когда нельзя компенсировать травму из-за катания на тюбинге - РИА Новости, 23.01.2023
Суд разъяснил, когда нельзя компенсировать травму из-за катания на тюбинге
При столкновении на снежной горке нельзя присуждать пострадавшему компенсацию, если он сам проявил грубую неосторожность, а ответчик просто не мог остановить... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:33
2023-01-23T15:33
россия
общество
нижний новгород
нижегородская область
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. При столкновении на снежной горке нельзя присуждать пострадавшему компенсацию, если он сам проявил грубую неосторожность, а ответчик просто не мог остановить катящуюся "ватрушку", сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции. Прецедентом стало дело двух жителей Нижнего Новгорода. В новогодние праздники истец, катаясь в парке на необорудованном склоне, встал с "ватрушки", и в него врезался на своей "ватрушке" ответчик. Он упал и получил сложный перелом руки - потребовалась операция, а полностью ее функции восстанавливались еще долгое время. Он не мог работать, финансовое положение семьи с двумя малолетними детьми сильно ухудшилось, жене пришлось оставить уход за больным родственником и выйти на работу. Мужчина подал на обидчика в суд и потребовал взыскать компенсацию утраченного заработка за все время, пока он не вышел на работу, а также 300 тысяч рублей морального вреда. Ответчик представил заключение специалиста о том, что он не имел технической возможности остановить "ватрушку" и избежать наезда. Суды согласились, что вины ответчика нет. "При катании по заснеженному склону на "ватрушке" истец допустил грубую неосторожность, так как место для катания не было оборудовано, истец катался вместе с малолетним ребенком, рядом с другими катающимися со склона гражданами, при этом истец должен был предполагать наличие возможной опасности столкновения и получения травм, наезд на истца являлся случайным, неосторожным, произошел вследствие того, что истец неожиданно оказался на пути движения "ватрушки" с ответчиком", - отметили в пресс-службе. Тем не менее, суд частично удовлетворил иск, сократив сумму в два раза из-за грубой неосторожности ответчика. С этим не согласился суд кассационной инстанции, не найдя оснований для возмещения истцу утраченного заработка и по выплаты компенсации морального вреда при отсутствии вины. Решение отменили и направили на новое рассмотрение.
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россия, общество, нижний новгород, нижегородская область
Россия, Общество, Нижний Новгород, Нижегородская область
15:33 23.01.2023
 
Суд разъяснил, когда нельзя компенсировать травму из-за катания на тюбинге

Кассационный суд: неосторожное катание на "ватрушке" лишает права на компенсацию за травму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. При столкновении на снежной горке нельзя присуждать пострадавшему компенсацию, если он сам проявил грубую неосторожность, а ответчик просто не мог остановить катящуюся "ватрушку", сообщает пресс-служба Первого кассационного суда общей юрисдикции.
Прецедентом стало дело двух жителей Нижнего Новгорода. В новогодние праздники истец, катаясь в парке на необорудованном склоне, встал с "ватрушки", и в него врезался на своей "ватрушке" ответчик. Он упал и получил сложный перелом руки - потребовалась операция, а полностью ее функции восстанавливались еще долгое время. Он не мог работать, финансовое положение семьи с двумя малолетними детьми сильно ухудшилось, жене пришлось оставить уход за больным родственником и выйти на работу.
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Мужчина подал на обидчика в суд и потребовал взыскать компенсацию утраченного заработка за все время, пока он не вышел на работу, а также 300 тысяч рублей морального вреда. Ответчик представил заключение специалиста о том, что он не имел технической возможности остановить "ватрушку" и избежать наезда. Суды согласились, что вины ответчика нет.
"При катании по заснеженному склону на "ватрушке" истец допустил грубую неосторожность, так как место для катания не было оборудовано, истец катался вместе с малолетним ребенком, рядом с другими катающимися со склона гражданами, при этом истец должен был предполагать наличие возможной опасности столкновения и получения травм, наезд на истца являлся случайным, неосторожным, произошел вследствие того, что истец неожиданно оказался на пути движения "ватрушки" с ответчиком", - отметили в пресс-службе.
Тем не менее, суд частично удовлетворил иск, сократив сумму в два раза из-за грубой неосторожности ответчика.
С этим не согласился суд кассационной инстанции, не найдя оснований для возмещения истцу утраченного заработка и по выплаты компенсации морального вреда при отсутствии вины.
Решение отменили и направили на новое рассмотрение.
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