https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846883925.html

Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира

Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира - РИА Новости, 23.01.2023

Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира

Для России в прошлом году стало ясно, с кем из стран можно договариваться, а с кем говорить не о чем, кто свой, а кто на другом полюсе, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:49

2023-01-23T17:49

2023-01-23T18:14

в мире

шос

брикс

африканский союз

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Для России в прошлом году стало ясно, с кем из стран можно договариваться, а с кем говорить не о чем, кто свой, а кто на другом полюсе, заявил зампред Совбеза России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе. То есть, с кем мы готовы дальше строить доверительные и взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем", - сказал Медведев на заседании Бюро Высшего совета "Единой России".Он добавил, что сегодня надёжными партнерами России является целый ряд государств, которые имеют ключевое экономическое и политическое значение."Нужно подумать над развитием партийной дипломатии, включая такие крупнейшие межгосударственные объединения, как ШОС, АСЕАН, БРИКС, который сейчас расширяется, ну и Африканский союз, а также ряд других региональных площадок, с которыми у нас установлены и межгосударственные, и межпартийные отношения. Это позволит сформировать влиятельную межпартийную коалицию сторонников многополярного мира", - сказал Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230123/eaes-1846692748.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, шос, брикс, африканский союз, дмитрий медведев, россия