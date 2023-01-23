https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846833978.html

Представители оппозиции Германии призвали создать коалицию без Шольца

Представители оппозиции Германии призвали создать коалицию без Шольца - РИА Новости, 23.01.2023

Представители оппозиции Германии призвали создать коалицию без Шольца

Политики из оппозиционного блока Христианского-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на фоне нежелания канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:52

2023-01-23T15:52

2023-01-23T15:52

в мире

олаф шольц

сергей лавров

торстен фрай

украина

россия

германия

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Политики из оппозиционного блока Христианского-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на фоне нежелания канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить Украине немецкие танки Leopard 2 призвали партии, входящие в правительственную коалицию (СвДП и "зеленых"), создать новую коалицию - без партии СДПГ, которую представляет Шольц, и заменить нынешнего канцлера, сообщила газета Bild. Так, например, депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай в интервью газете заявил, что "если три партии не могут договориться по таким центральным вопросам (как поставка немецких танков Leopard 2 на Украину), то они должны, наконец, предпринять последовательные действия и искать новое начало под другой эгидой". "Мы готовы взять на себя ответственность", - добавил депутат. Газета отмечает, что ХДС/ХСС готовы вступить в переговоры с СвДП и "зелеными", чтобы сформировать коалицию без СДПГ и заменить канцлера Шольца. Аналогичного мнения придерживается и лидер ХДС в Нижней Саксонии Себастьян Лехнер. "СвДП и "зеленые" должны выйти из светофора, "ямайка" (таким было бы название новой коалиции, если бы СвДП и "зеленые" объединились с нынешним оппозиционным блоком ХДС/ХСС, цвета партий соответствовали бы цветам флага Ямайки) будет лучше для Германии", - сказал Лехнер в интервью Bild. Этой же позиции придерживается и директор Института политики безопасности в городе Киль Йоахим Краузе. "Смена коалиции назрела. "Зеленые" и СвДП должны быстро рассмотреть возможность создания коалиции "ямайка", - отметил он в интервью Bild. Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять решение о поставках. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров" на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230122/otnoshenie-1846641145.html

https://ria.ru/20230119/sholts-1845882978.html

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в мире, олаф шольц, сергей лавров, торстен фрай, украина, россия, германия, хдс/хсс, нато