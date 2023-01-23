Рейтинг@Mail.ru
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230123/khorvatiya-1846709910.html
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС - РИА Новости, 23.01.2023
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС
Премьер Хорватии Андрей Пленкович ожидает беспрецедентного роста в сфере туризма в стране после ее полной интеграции в ЕС. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:55
2023-01-23T15:27
туризм
туризм
хорватия
новости - туризм
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16796/69/167966912_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_3aa65a512e4aa0293ff9f18a77ef40fc.jpg
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ожидает беспрецедентного роста в сфере туризма в стране после ее полной интеграции в ЕС. "Все будет развиваться положительно. Из Шенгенской зоны прибывают 82 процента гостей, и 20 процентов нашего ВВП приходится на туризм. Вот почему я ожидаю в этом году такого подъема отрасли, которого мы никогда не видели", — заявил он, отвечая на вопрос о том, как полная интеграция в ЕС повлияет на республику. Пленкович также отметил, что в Хорватии ожидается рост ВВП до шести процентов, а инфляция может установиться на уровне чуть выше десяти процентов.Хорватия с 1 января 2023 года стала 20-м членом еврозоны и 27-м — Шенгенского региона.
https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html
хорватия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16796/69/167966912_55:0:970:686_1920x0_80_0_0_bf4f5b75945a8c780219da3aa20341f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, хорватия, новости - туризм, экономика
Туризм, Туризм, Хорватия, Новости - Туризм, Экономика
10:55 23.01.2023 (обновлено: 15:27 23.01.2023)
 
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС

Премьер Хорватии ждет беспрецедентного роста туризма в страну после полной интеграции в ЕС

© Flickr / akk_rusХорватия
Хорватия - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Flickr / akk_rus
Хорватия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ожидает беспрецедентного роста в сфере туризма в стране после ее полной интеграции в ЕС.
"Все будет развиваться положительно. Из Шенгенской зоны прибывают 82 процента гостей, и 20 процентов нашего ВВП приходится на туризм. Вот почему я ожидаю в этом году такого подъема отрасли, которого мы никогда не видели", — заявил он, отвечая на вопрос о том, как полная интеграция в ЕС повлияет на республику.
Пленкович также отметил, что в Хорватии ожидается рост ВВП до шести процентов, а инфляция может установиться на уровне чуть выше десяти процентов.
Хорватия с 1 января 2023 года стала 20-м членом еврозоны и 27-м — Шенгенского региона.
Девушка на Гранд-базаре в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Вчера, 08:00Туризм
Загорай, гуляй, дегустируй. Рецепты отдыха в Аланье зимой
 
ТуризмТуризмХорватияНовости - ТуризмЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала