https://ria.ru/20230123/khorvatiya-1846709910.html
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС - РИА Новости, 23.01.2023
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС
Премьер Хорватии Андрей Пленкович ожидает беспрецедентного роста в сфере туризма в стране после ее полной интеграции в ЕС. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:55
2023-01-23T10:55
2023-01-23T15:27
туризм
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хорватия
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экономика
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ожидает беспрецедентного роста в сфере туризма в стране после ее полной интеграции в ЕС. "Все будет развиваться положительно. Из Шенгенской зоны прибывают 82 процента гостей, и 20 процентов нашего ВВП приходится на туризм. Вот почему я ожидаю в этом году такого подъема отрасли, которого мы никогда не видели", — заявил он, отвечая на вопрос о том, как полная интеграция в ЕС повлияет на республику. Пленкович также отметил, что в Хорватии ожидается рост ВВП до шести процентов, а инфляция может установиться на уровне чуть выше десяти процентов.Хорватия с 1 января 2023 года стала 20-м членом еврозоны и 27-м — Шенгенского региона.
https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, хорватия, новости - туризм, экономика
Туризм, Туризм, Хорватия, Новости - Туризм, Экономика
10:55 23.01.2023 (обновлено: 15:27 23.01.2023)
Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС
Премьер Хорватии ждет беспрецедентного роста туризма в страну после полной интеграции в ЕС