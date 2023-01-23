https://ria.ru/20230123/khorvatiya-1846709910.html

Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС

Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС - РИА Новости, 23.01.2023

Власти Хорватии ждут бума туризма после полной интеграции в ЕС

Премьер Хорватии Андрей Пленкович ожидает беспрецедентного роста в сфере туризма в стране после ее полной интеграции в ЕС. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:55

2023-01-23T10:55

2023-01-23T15:27

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович ожидает беспрецедентного роста в сфере туризма в стране после ее полной интеграции в ЕС. "Все будет развиваться положительно. Из Шенгенской зоны прибывают 82 процента гостей, и 20 процентов нашего ВВП приходится на туризм. Вот почему я ожидаю в этом году такого подъема отрасли, которого мы никогда не видели", — заявил он, отвечая на вопрос о том, как полная интеграция в ЕС повлияет на республику. Пленкович также отметил, что в Хорватии ожидается рост ВВП до шести процентов, а инфляция может установиться на уровне чуть выше десяти процентов.Хорватия с 1 января 2023 года стала 20-м членом еврозоны и 27-м — Шенгенского региона.

https://ria.ru/20230123/alanya-1846331371.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, хорватия, новости - туризм, экономика