https://ria.ru/20230123/kholera-1846740429.html
Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой
Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой - РИА Новости, 23.01.2023
Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой
Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой, в случае заинтересованности готов направить группу специалистов, передать соответствующие... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:01
2023-01-23T12:01
2023-01-23T12:06
малави
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой, в случае заинтересованности готов направить группу специалистов, передать соответствующие тест-системы и реагенты, сообщила пресс-служба ведомства. "Роспотребнадзор провел переговоры с минздравом Малави в связи с продолжающейся в республике эпидемией холеры. В ходе ВКС обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в стране, а также принимаемые властями Малави меры по борьбе с эпидемией", - говорится в сообщении. По информации малавийской стороны, первый случай заболевания холерой был зарегистрирован в марте 2022 года, и на сегодняшний день количество заболевших превысило 26 тысяч человек, более 850 скончались. Ситуация осложняется сезоном дождей, в ходе которого произошел резкий рост числа новых случаев, отметили в пресс-службе. "Роспотребнадзор предложил методическую помощь, а также помощь в организации лабораторной диагностики и противоэпидемических мероприятий. Российской стороной также были озвучены предложения по передаче соответствующих тест-систем и реагентов", - уточнили в ведомстве. В случае заинтересованности малавийской стороны Роспотребнадзор готов направить группу специалистов, провести образовательные семинары для малавийских коллег по вопросам эпидемиологии, клиники и диагностики инфекций, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221228/infektsii-1841825907.html
https://ria.ru/20221116/kholera-1831944281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малави, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Малави, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
12:01 23.01.2023 (обновлено: 12:06 23.01.2023)
Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой
Роспотребнадзор заявил о готовности отправить в Малави специалистов по борьбе с холерой
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой, в случае заинтересованности готов направить группу специалистов, передать соответствующие тест-системы и реагенты, сообщила
пресс-служба ведомства.
"Роспотребнадзор провел переговоры с минздравом Малави в связи с продолжающейся в республике эпидемией холеры. В ходе ВКС обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в стране, а также принимаемые властями Малави меры по борьбе с эпидемией", - говорится в сообщении.
По информации малавийской стороны, первый случай заболевания холерой был зарегистрирован в марте 2022 года, и на сегодняшний день количество заболевших превысило 26 тысяч человек, более 850 скончались. Ситуация осложняется сезоном дождей, в ходе которого произошел резкий рост числа новых случаев, отметили в пресс-службе.
"Роспотребнадзор предложил методическую помощь, а также помощь в организации лабораторной диагностики и противоэпидемических мероприятий. Российской стороной также были озвучены предложения по передаче соответствующих тест-систем и реагентов", - уточнили в ведомстве.
В случае заинтересованности малавийской стороны Роспотребнадзор готов направить группу специалистов, провести образовательные семинары для малавийских коллег по вопросам эпидемиологии, клиники и диагностики инфекций, пояснили в пресс-службе.