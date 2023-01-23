https://ria.ru/20230123/kholera-1846740429.html

Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой

Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой - РИА Новости, 23.01.2023

Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой

Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой, в случае заинтересованности готов направить группу специалистов, передать соответствующие... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:01

2023-01-23T12:01

2023-01-23T12:06

малави

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_e166c6e33ed9f47ae5534a9cd93bfa00.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор предложил Малави помощь в борьбе с холерой, в случае заинтересованности готов направить группу специалистов, передать соответствующие тест-системы и реагенты, сообщила пресс-служба ведомства. "Роспотребнадзор провел переговоры с минздравом Малави в связи с продолжающейся в республике эпидемией холеры. В ходе ВКС обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в стране, а также принимаемые властями Малави меры по борьбе с эпидемией", - говорится в сообщении. По информации малавийской стороны, первый случай заболевания холерой был зарегистрирован в марте 2022 года, и на сегодняшний день количество заболевших превысило 26 тысяч человек, более 850 скончались. Ситуация осложняется сезоном дождей, в ходе которого произошел резкий рост числа новых случаев, отметили в пресс-службе. "Роспотребнадзор предложил методическую помощь, а также помощь в организации лабораторной диагностики и противоэпидемических мероприятий. Российской стороной также были озвучены предложения по передаче соответствующих тест-систем и реагентов", - уточнили в ведомстве. В случае заинтересованности малавийской стороны Роспотребнадзор готов направить группу специалистов, провести образовательные семинары для малавийских коллег по вопросам эпидемиологии, клиники и диагностики инфекций, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221228/infektsii-1841825907.html

https://ria.ru/20221116/kholera-1831944281.html

малави

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

малави, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество