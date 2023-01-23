https://ria.ru/20230123/kharkov-1846781173.html

В Харьковской области завели дело против главы сельсовета за госизмену

В Харьковской области завели дело против главы сельсовета за госизмену - РИА Новости, 23.01.2023

В Харьковской области завели дело против главы сельсовета за госизмену

Уголовное дело по статье "Госизмена" заведено против председателя сельсовета Харьковской области, ее обвиняют в сотрудничестве с РФ, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:07

2023-01-23T14:07

2023-01-23T14:07

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

харьковская область

мвд украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Госизмена" заведено против председателя сельсовета Харьковской области, ее обвиняют в сотрудничестве с РФ, сообщили в понедельник в МВД Украины. "На Харьковщине председателя сельсовета подозревают в государственной измене… Установлено, что председатель одного из сельских советов области, поддерживая действия РФ в Украине, передавала информацию о размещении позиций и перемещении подразделений вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. По информации правоохранителей, уголовное дело заведено по статье "Госизмена". Ее санкция предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230111/izmena-1844221199.html

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, харьковская область, мвд украины, ситуация в днр и лнр