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Хабаровский край получит субсидию на развитие загородных лагерей - РИА Новости, 23.01.2023
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Хабаровский край
https://ria.ru/20230123/khabarovsk-1846684131.html
Хабаровский край получит субсидию на развитие загородных лагерей
Хабаровский край получит субсидию на развитие загородных лагерей - РИА Новости, 23.01.2023
Хабаровский край получит субсидию на развитие загородных лагерей
На развитие загородных лагерей в Хабаровском крае выделят федеральную субсидию в размере 78,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T07:49
2023-01-23T07:49
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
россия
комсомольский район
артек
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ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. На развитие загородных лагерей в Хабаровском крае выделят федеральную субсидию в размере 78,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Хабаровский край получил федеральную субсидию на развитие загородных оздоровительных лагерей. По результатам конкурсного отбора среди субъектов России нам выделено 78,5 миллионов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. На эти средства уже к лету планируется построить дополнительные корпуса, отметил глава региона. Это будут быстровозводимые некапитальные конструкции, которые подходят для эксплуатации в теплое время года. Он уточнил, что в проекте участвуют краевой детский центр "Созвездие" в районе имени Лазо и центр для активной молодежи "Шарголь" в Комсомольском районе. "Они примут боле 200 детей для загородного отдыха и дополнительного образования", - разъяснил губернатор. По данным правительства региона, в прошлом году в крае более 72 тысяч школьников отдохнули в детских лагерях и центрах. Популярностью пользовались лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные центры и лагеря труда и отдыха. Во время летней оздоровительной кампании было задействовано 415 организаций. Это на 20 больше чем в 2021 году, сообщал краевой минобр в сентябре минувшего года. Еще 824 ребенка приняли участие в сменах Всероссийских детских центров "Океан", "Артек", "Смена" и "Орленок". Отмечается, что родители смогли компенсировать часть затрат на приобретение путевок по федеральной программе детского туристического кешбэка. Объем возмещения из федерального бюджета в 2022 году составил 129,5 миллиона рублей, уточнили власти.
https://ria.ru/20230120/khabarovsk-1846299685.html
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хабаровский край, михаил дегтярев, россия, комсомольский район, артек
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Россия, Комсомольский район, Артек
07:49 23.01.2023
 
Хабаровский край получит субсидию на развитие загородных лагерей

Хабаровский край получит федеральную субсидию на развитие загородных лагерей

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в медиабанкПриродная парковая зона в Хабаровском крае
Природная парковая зона в Хабаровском крае - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Природная парковая зона в Хабаровском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. На развитие загородных лагерей в Хабаровском крае выделят федеральную субсидию в размере 78,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Хабаровский край получил федеральную субсидию на развитие загородных оздоровительных лагерей. По результатам конкурсного отбора среди субъектов России нам выделено 78,5 миллионов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
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На эти средства уже к лету планируется построить дополнительные корпуса, отметил глава региона. Это будут быстровозводимые некапитальные конструкции, которые подходят для эксплуатации в теплое время года.
Он уточнил, что в проекте участвуют краевой детский центр "Созвездие" в районе имени Лазо и центр для активной молодежи "Шарголь" в Комсомольском районе.
"Они примут боле 200 детей для загородного отдыха и дополнительного образования", - разъяснил губернатор.
По данным правительства региона, в прошлом году в крае более 72 тысяч школьников отдохнули в детских лагерях и центрах. Популярностью пользовались лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные центры и лагеря труда и отдыха. Во время летней оздоровительной кампании было задействовано 415 организаций. Это на 20 больше чем в 2021 году, сообщал краевой минобр в сентябре минувшего года. Еще 824 ребенка приняли участие в сменах Всероссийских детских центров "Океан", "Артек", "Смена" и "Орленок".
Отмечается, что родители смогли компенсировать часть затрат на приобретение путевок по федеральной программе детского туристического кешбэка. Объем возмещения из федерального бюджета в 2022 году составил 129,5 миллиона рублей, уточнили власти.
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Хабаровский крайХабаровский крайМихаил ДегтяревРоссияКомсомольский районАртек
 
 
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