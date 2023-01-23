Хабаровский край получит субсидию на развитие загородных лагерей
Хабаровский край получит федеральную субсидию на развитие загородных лагерей
Природная парковая зона в Хабаровском крае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. На развитие загородных лагерей в Хабаровском крае выделят федеральную субсидию в размере 78,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Хабаровский край получил федеральную субсидию на развитие загородных оздоровительных лагерей. По результатам конкурсного отбора среди субъектов России нам выделено 78,5 миллионов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
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На эти средства уже к лету планируется построить дополнительные корпуса, отметил глава региона. Это будут быстровозводимые некапитальные конструкции, которые подходят для эксплуатации в теплое время года.
Он уточнил, что в проекте участвуют краевой детский центр "Созвездие" в районе имени Лазо и центр для активной молодежи "Шарголь" в Комсомольском районе.
"Они примут боле 200 детей для загородного отдыха и дополнительного образования", - разъяснил губернатор.
По данным правительства региона, в прошлом году в крае более 72 тысяч школьников отдохнули в детских лагерях и центрах. Популярностью пользовались лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные центры и лагеря труда и отдыха. Во время летней оздоровительной кампании было задействовано 415 организаций. Это на 20 больше чем в 2021 году, сообщал краевой минобр в сентябре минувшего года. Еще 824 ребенка приняли участие в сменах Всероссийских детских центров "Океан", "Артек", "Смена" и "Орленок".
Отмечается, что родители смогли компенсировать часть затрат на приобретение путевок по федеральной программе детского туристического кешбэка. Объем возмещения из федерального бюджета в 2022 году составил 129,5 миллиона рублей, уточнили власти.