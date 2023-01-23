https://ria.ru/20230123/khabarovsk-1846684131.html

Хабаровский край получит субсидию на развитие загородных лагерей

Хабаровский край получит субсидию на развитие загородных лагерей - РИА Новости, 23.01.2023

Хабаровский край получит субсидию на развитие загородных лагерей

На развитие загородных лагерей в Хабаровском крае выделят федеральную субсидию в размере 78,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T07:49

2023-01-23T07:49

2023-01-23T07:49

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

россия

комсомольский район

артек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150734/24/1507342430_0:300:5694:3503_1920x0_80_0_0_b9c8ddae3dce8a30063802173a59e918.jpg

ХАБАРОВСК, 23 янв - РИА Новости. На развитие загородных лагерей в Хабаровском крае выделят федеральную субсидию в размере 78,5 миллиона рублей, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Хабаровский край получил федеральную субсидию на развитие загородных оздоровительных лагерей. По результатам конкурсного отбора среди субъектов России нам выделено 78,5 миллионов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. На эти средства уже к лету планируется построить дополнительные корпуса, отметил глава региона. Это будут быстровозводимые некапитальные конструкции, которые подходят для эксплуатации в теплое время года. Он уточнил, что в проекте участвуют краевой детский центр "Созвездие" в районе имени Лазо и центр для активной молодежи "Шарголь" в Комсомольском районе. "Они примут боле 200 детей для загородного отдыха и дополнительного образования", - разъяснил губернатор. По данным правительства региона, в прошлом году в крае более 72 тысяч школьников отдохнули в детских лагерях и центрах. Популярностью пользовались лагеря с дневным пребыванием, загородные оздоровительные центры и лагеря труда и отдыха. Во время летней оздоровительной кампании было задействовано 415 организаций. Это на 20 больше чем в 2021 году, сообщал краевой минобр в сентябре минувшего года. Еще 824 ребенка приняли участие в сменах Всероссийских детских центров "Океан", "Артек", "Смена" и "Орленок". Отмечается, что родители смогли компенсировать часть затрат на приобретение путевок по федеральной программе детского туристического кешбэка. Объем возмещения из федерального бюджета в 2022 году составил 129,5 миллиона рублей, уточнили власти.

https://ria.ru/20230120/khabarovsk-1846299685.html

https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1845865124.html

хабаровский край

россия

комсомольский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, михаил дегтярев, россия, комсомольский район, артек