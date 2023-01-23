04:47 23.01.2023 (обновлено: 05:18 23.01.2023)
Подозреваемого в стрельбе в Калифорнии нашли мертвым, передают СМИ
NBC: подозреваемого в стрельбе в Калифорнии нашли мертвым при штурме грузовика
© AP Photo / Jae C. HongПолиция на месте стрельбы в Монтерей-парке, штат Калифорния
© AP Photo / Jae C. Hong
Полиция на месте стрельбы в Монтерей-парке, штат Калифорния
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Мертвый мужчина, обнаруженный внутри грузовика в городе Торренс (штат Калифорния), вероятно и есть возможный подозреваемый в стрельбе в соседнем Монтерей-Парке, передает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Мужчина внутри белого грузовика в Торренсе, который был описан как "возможный" подозреваемый в ... стрельбе в Монтерей-Парке, был найден мертвым", — говорится в публикации.
При этом шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что не может подтвердить, что в машине обнаружили тело именно подозреваемого в стрельбе.
Ранее группа вооруженных сотрудников спецслужб совершила штурм заблокированного грузовика в городе Торренс, внутри которого, как предполагалось, находился преступник, устроивший стрельбу в танцевальной студии в Монтерей-Парке, в результате которой погибли десять человек и еще не менее десяти получили ранения.
Как сообщается, в студии проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль. Правоохранительные органы при этом заявили, что мотив преступления пока не установлен.
Трагедия стала рекордной по числу жертв после атаки на школу в городке Ювальде штата Техас в мае 2022 года согласно данным некоммерческой организации Gun Violence Archive.
15 января, 20:20В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба