Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемого в стрельбе в Калифорнии нашли мертвым, передают СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230123/kaliforniya-1846676255.html
Подозреваемого в стрельбе в Калифорнии нашли мертвым, передают СМИ
Подозреваемого в стрельбе в Калифорнии нашли мертвым, передают СМИ - РИА Новости, 23.01.2023
Подозреваемого в стрельбе в Калифорнии нашли мертвым, передают СМИ
Мертвый мужчина, обнаруженный внутри грузовика в городе Торренс (штат Калифорния), вероятно и есть возможный подозреваемый в стрельбе в соседнем Монтерей-Парке, РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T04:47
2023-01-23T05:18
в мире
сша
калифорния
лос-анджелес
техас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846590672_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_f93d7c68dca41934c18fa38471623271.jpg
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Мертвый мужчина, обнаруженный внутри грузовика в городе Торренс (штат Калифорния), вероятно и есть возможный подозреваемый в стрельбе в соседнем Монтерей-Парке, передает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Мужчина внутри белого грузовика в Торренсе, который был описан как "возможный" подозреваемый в ... стрельбе в Монтерей-Парке, был найден мертвым", — говорится в публикации. При этом шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что не может подтвердить, что в машине обнаружили тело именно подозреваемого в стрельбе. Ранее группа вооруженных сотрудников спецслужб совершила штурм заблокированного грузовика в городе Торренс, внутри которого, как предполагалось, находился преступник, устроивший стрельбу в танцевальной студии в Монтерей-Парке, в результате которой погибли десять человек и еще не менее десяти получили ранения.Как сообщается, в студии проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль. Правоохранительные органы при этом заявили, что мотив преступления пока не установлен.Трагедия стала рекордной по числу жертв после атаки на школу в городке Ювальде штата Техас в мае 2022 года согласно данным некоммерческой организации Gun Violence Archive.
https://ria.ru/20230123/luiziana-1846672597.html
https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html
сша
калифорния
лос-анджелес
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846590672_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1eeed79819e956489f0dad26fd126281.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, техас
В мире, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Техас
04:47 23.01.2023 (обновлено: 05:18 23.01.2023)
 
Подозреваемого в стрельбе в Калифорнии нашли мертвым, передают СМИ

NBC: подозреваемого в стрельбе в Калифорнии нашли мертвым при штурме грузовика

© AP Photo / Jae C. HongПолиция на месте стрельбы в Монтерей-парке, штат Калифорния
Полиция на месте стрельбы в Монтерей-парке, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Jae C. Hong
Полиция на месте стрельбы в Монтерей-парке, штат Калифорния
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 янв — РИА Новости. Мертвый мужчина, обнаруженный внутри грузовика в городе Торренс (штат Калифорния), вероятно и есть возможный подозреваемый в стрельбе в соседнем Монтерей-Парке, передает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Мужчина внутри белого грузовика в Торренсе, который был описан как "возможный" подозреваемый в ... стрельбе в Монтерей-Парке, был найден мертвым", — говорится в публикации.
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
02:37
В результате стрельбы в Луизиане пострадали 12 человек, пишут СМИ
При этом шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что не может подтвердить, что в машине обнаружили тело именно подозреваемого в стрельбе.
Ранее группа вооруженных сотрудников спецслужб совершила штурм заблокированного грузовика в городе Торренс, внутри которого, как предполагалось, находился преступник, устроивший стрельбу в танцевальной студии в Монтерей-Парке, в результате которой погибли десять человек и еще не менее десяти получили ранения.
Как сообщается, в студии проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль. Правоохранительные органы при этом заявили, что мотив преступления пока не установлен.
Трагедия стала рекордной по числу жертв после атаки на школу в городке Ювальде штата Техас в мае 2022 года согласно данным некоммерческой организации Gun Violence Archive.
Шериф на месте стрельбы в Хьюстоне, Техас - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 20:20
В Техасе несколько человек обстреляли возле ночного клуба
 
В миреСШАКалифорнияЛос-АнджелесТехас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала