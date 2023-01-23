https://ria.ru/20230123/kaliforniya-1846668432.html

СМИ: в грузовике, где был подозреваемый в стрельбе в Калифорнии, нашли тело

СМИ: в грузовике, где был подозреваемый в стрельбе в Калифорнии, нашли тело - РИА Новости, 23.01.2023

СМИ: в грузовике, где был подозреваемый в стрельбе в Калифорнии, нашли тело

Спецслужбы обнаружили тело мужчины внутри грузовика, где по данным полиции находился подозреваемый в массовой стрельбе в городе Монтерей-Парк в американском... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T00:53

2023-01-23T00:53

2023-01-23T01:10

в мире

калифорния

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846590650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388217548964ed13f0023e3806d4672f.jpg

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Спецслужбы обнаружили тело мужчины внутри грузовика, где по данным полиции находился подозреваемый в массовой стрельбе в городе Монтерей-Парк в американском штате Калифорния, по итогам которой погибли 10 человек и еще не менее 10 получили ранения, сообщает телеканал ABC News. Ранее группа вооруженных сотрудников спецслужб подошла к белому заблокированному грузовику, внутри которого, как предполагалось, находился преступник, после чего пробила стекла и ворвалась внутрь грузовика. Стрельба в Монтерей-Парке произошла в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль. Правоохранители заявляют, что мотив преступления пока не установлен.

https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, сша