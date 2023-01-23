https://ria.ru/20230123/kaliforniya-1846668432.html
СМИ: в грузовике, где был подозреваемый в стрельбе в Калифорнии, нашли тело
СМИ: в грузовике, где был подозреваемый в стрельбе в Калифорнии, нашли тело - РИА Новости, 23.01.2023
СМИ: в грузовике, где был подозреваемый в стрельбе в Калифорнии, нашли тело
Спецслужбы обнаружили тело мужчины внутри грузовика, где по данным полиции находился подозреваемый в массовой стрельбе в городе Монтерей-Парк в американском... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T00:53
2023-01-23T00:53
2023-01-23T01:10
в мире
калифорния
сша
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ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Спецслужбы обнаружили тело мужчины внутри грузовика, где по данным полиции находился подозреваемый в массовой стрельбе в городе Монтерей-Парк в американском штате Калифорния, по итогам которой погибли 10 человек и еще не менее 10 получили ранения, сообщает телеканал ABC News. Ранее группа вооруженных сотрудников спецслужб подошла к белому заблокированному грузовику, внутри которого, как предполагалось, находился преступник, после чего пробила стекла и ворвалась внутрь грузовика. Стрельба в Монтерей-Парке произошла в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль. Правоохранители заявляют, что мотив преступления пока не установлен.
https://ria.ru/20230115/strelba-1845047323.html
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в мире, калифорния, сша
00:53 23.01.2023 (обновлено: 01:10 23.01.2023)
СМИ: в грузовике, где был подозреваемый в стрельбе в Калифорнии, нашли тело
ABC: в грузовике, где находился подозреваемый в стрельбе в Калифорнии, нашли тело