https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846803766.html

Мэр назвал последствия обстрела Новой Каховки гуманитарной катастрофой

Мэр назвал последствия обстрела Новой Каховки гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 23.01.2023

Мэр назвал последствия обстрела Новой Каховки гуманитарной катастрофой

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал гуманитарной катастрофой последствия ночного артиллерийского обстрела города со стороны украинских... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:54

2023-01-23T14:54

2023-01-23T15:32

специальная военная операция на украине

происшествия

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 23 янв - РИА Новости. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал гуманитарной катастрофой последствия ночного артиллерийского обстрела города со стороны украинских войск. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, в результате ночного артиллерийского обстрела четыре жилых многоквартирных дома в Новой Каховке получили серьезные повреждения. "Сегодняшняя ночь была неспокойной, мягко говоря. Мы видим последствия этих жесточайших обстрелов, даже варвары так не поступали... Жители остались без квартир, без возможности в это холодное время года обогреваться. ... Это гуманитарная катастрофа", - сказал Леонтьев. По его словам, артиллерийский обстрел города продолжался в воскресенье на протяжении дня и в течение ночи. "По домам били из 120 миллиметровых минометов. Отсюда до позиций укронацистов всего 2,2 километра. А также из ствольной артиллерии 155 миллиметров натовского калибра, снарядами, поставляемыми западными странами, которыми вооружают ВСУ ", - пояснил Леонтьев, указав на неразорвавшийся снаряд калибром 155 миллиметров, упавший рядом со зданием городского оздоровительного центра (местных бань - ред). "Очевидно против кого они воюют - против мирных граждан, в этой бане не было никаких военных и не будет никогда", - сказал Леонтьев. По словам владельца квартиры, в которую попала 120 миллиметровая мина, обстрел начался после двух часов ночи, по счастливой случайности он не пострадал, укрывшись в ванной комнате. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230122/obstrel-1846609090.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома 2023-01-23T14:54 true PT1M18S

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Ольга Фомченкова

происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины