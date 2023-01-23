https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846775493.html

В Новой Каховке ночным обстрелом ВСУ разрушило четыре многоквартирных дома

В Новой Каховке ночным обстрелом ВСУ разрушило четыре многоквартирных дома - РИА Новости, 23.01.2023

В Новой Каховке ночным обстрелом ВСУ разрушило четыре многоквартирных дома

Четыре жилых многоквартирных дома в Новой Каховке получили серьезные повреждения в результате ночного артиллерийского обстрела 120 мм минами и 155 мм снарядами... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:49

2023-01-23T13:49

2023-01-23T15:33

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 23 янв - РИА Новости. Четыре жилых многоквартирных дома в Новой Каховке получили серьезные повреждения в результате ночного артиллерийского обстрела 120 мм минами и 155 мм снарядами натовского калибра со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости.Массированному артобстрелу украинских войск в ночь на понедельник подвергся микрорайон Сокол. Один из снарядов 155 мм не разорвался, упав рядом с городским оздоровительным центром.Глава администрации Новой Каховки в беседе с РИА Новости назвал непрекращающиеся обстрелы города гуманитарной катастрофой.

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома 2023-01-23T13:49 true PT1M18S

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Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область