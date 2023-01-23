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В Новой Каховке ночным обстрелом ВСУ разрушило четыре многоквартирных дома - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846775493.html
В Новой Каховке ночным обстрелом ВСУ разрушило четыре многоквартирных дома
В Новой Каховке ночным обстрелом ВСУ разрушило четыре многоквартирных дома - РИА Новости, 23.01.2023
В Новой Каховке ночным обстрелом ВСУ разрушило четыре многоквартирных дома
Четыре жилых многоквартирных дома в Новой Каховке получили серьезные повреждения в результате ночного артиллерийского обстрела 120 мм минами и 155 мм снарядами... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:49
2023-01-23T15:33
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 23 янв - РИА Новости. Четыре жилых многоквартирных дома в Новой Каховке получили серьезные повреждения в результате ночного артиллерийского обстрела 120 мм минами и 155 мм снарядами натовского калибра со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости.Массированному артобстрелу украинских войск в ночь на понедельник подвергся микрорайон Сокол. Один из снарядов 155 мм не разорвался, упав рядом с городским оздоровительным центром.Глава администрации Новой Каховки в беседе с РИА Новости назвал непрекращающиеся обстрелы города гуманитарной катастрофой.
новая каховка
херсонская область
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома
Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома
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происшествия, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
13:49 23.01.2023 (обновлено: 15:33 23.01.2023)
 
В Новой Каховке ночным обстрелом ВСУ разрушило четыре многоквартирных дома

Четыре многоквартирных жилых дома разрушены в результате ночного обстрела Новой Каховки

Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 23 янв - РИА Новости. Четыре жилых многоквартирных дома в Новой Каховке получили серьезные повреждения в результате ночного артиллерийского обстрела 120 мм минами и 155 мм снарядами натовского калибра со стороны Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Массированному артобстрелу украинских войск в ночь на понедельник подвергся микрорайон Сокол. Один из снарядов 155 мм не разорвался, упав рядом с городским оздоровительным центром.
Глава администрации Новой Каховки в беседе с РИА Новости назвал непрекращающиеся обстрелы города гуманитарной катастрофой.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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