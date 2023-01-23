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Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле - РИА Новости, 23.01.2023
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https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846755013.html
Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле
Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле - РИА Новости, 23.01.2023
Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле
Здание центральной больницы Каховки повержено от ночного обстрела со стороны украинских войск, повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:49
2023-01-23T13:09
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
в мире
здоровье - общество
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Здание центральной больницы Каховки повержено от ночного обстрела со стороны украинских войск, повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория, пострадавших нет, сообщил в понедельник минздрав Херсонской области."Здание Каховской больницы было повреждено в результате ночного отстрела, взрывной волной были выбиты окна. Вследствие обстрела повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория", - говорится в сообщении.Стационарные больные Каховской больницы на прошлой неделе были переведены в одно из лечебных учреждений за 15-ти километровой зоной левобережья, отметили в ведомстве."Поэтому, к счастью, в результате обстрела пострадавших нет", - сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.Днем ранее здание Новокаховской больницы получило повреждения в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили в минздраве.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230123/peregovory-1846753606.html
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происшествия, херсонская область , в мире, здоровье - общество, херсон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , В мире, Здоровье - Общество, Херсон
12:49 23.01.2023 (обновлено: 13:09 23.01.2023)
 
Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле

Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле, повреждено детское отделение

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Здание центральной больницы Каховки повержено от ночного обстрела со стороны украинских войск, повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория, пострадавших нет, сообщил в понедельник минздрав Херсонской области.
"Здание Каховской больницы было повреждено в результате ночного отстрела, взрывной волной были выбиты окна. Вследствие обстрела повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория", - говорится в сообщении.
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Стационарные больные Каховской больницы на прошлой неделе были переведены в одно из лечебных учреждений за 15-ти километровой зоной левобережья, отметили в ведомстве.
"Поэтому, к счастью, в результате обстрела пострадавших нет", - сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
Днем ранее здание Новокаховской больницы получило повреждения в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили в минздраве.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
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