https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846755013.html
Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле
Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле - РИА Новости, 23.01.2023
Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле
Здание центральной больницы Каховки повержено от ночного обстрела со стороны украинских войск, повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:49
2023-01-23T12:49
2023-01-23T13:09
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
в мире
здоровье - общество
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Здание центральной больницы Каховки повержено от ночного обстрела со стороны украинских войск, повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория, пострадавших нет, сообщил в понедельник минздрав Херсонской области."Здание Каховской больницы было повреждено в результате ночного отстрела, взрывной волной были выбиты окна. Вследствие обстрела повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория", - говорится в сообщении.Стационарные больные Каховской больницы на прошлой неделе были переведены в одно из лечебных учреждений за 15-ти километровой зоной левобережья, отметили в ведомстве."Поэтому, к счастью, в результате обстрела пострадавших нет", - сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.Днем ранее здание Новокаховской больницы получило повреждения в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили в минздраве.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230123/peregovory-1846753606.html
https://ria.ru/20230123/pushilin-1846744085.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , в мире, здоровье - общество, херсон
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , В мире, Здоровье - Общество, Херсон
12:49 23.01.2023 (обновлено: 13:09 23.01.2023)
Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле
Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле, повреждено детское отделение