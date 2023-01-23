https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846755013.html

Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле

Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле - РИА Новости, 23.01.2023

Здание центральной больницы Каховки пострадало при обстреле

Здание центральной больницы Каховки повержено от ночного обстрела со стороны украинских войск, повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:49

2023-01-23T12:49

2023-01-23T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Здание центральной больницы Каховки повержено от ночного обстрела со стороны украинских войск, повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория, пострадавших нет, сообщил в понедельник минздрав Херсонской области."Здание Каховской больницы было повреждено в результате ночного отстрела, взрывной волной были выбиты окна. Вследствие обстрела повреждены детское и терапевтическое отделения и лаборатория", - говорится в сообщении.Стационарные больные Каховской больницы на прошлой неделе были переведены в одно из лечебных учреждений за 15-ти километровой зоной левобережья, отметили в ведомстве."Поэтому, к счастью, в результате обстрела пострадавших нет", - сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.Днем ранее здание Новокаховской больницы получило повреждения в результате артиллерийского обстрела со стороны украинских войск, сообщили в минздраве.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230123/peregovory-1846753606.html

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происшествия, херсонская область , в мире, здоровье - общество, херсон