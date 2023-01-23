https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846709501.html

Многоквартирный дом в Новой Каховке разрушило в результате обстрела ВСУ

Многоквартирный дом в Новой Каховке разрушило в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023

Многоквартирный дом в Новой Каховке разрушило в результате обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, выпустив по гражданской инфраструктуре города 14 снарядов, в результате РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T10:22

2023-01-23T10:22

2023-01-23T15:34

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, выпустив по гражданской инфраструктуре города 14 снарядов, в результате обстрела разрушен жилой многоквартирный дом, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела получил разрушения многоквартирный гражданский дом. Жертвы среди гражданского населения уточняются", - сказал он.

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома 2023-01-23T10:22 true PT1M18S

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Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины