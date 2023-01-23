https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846709501.html
Многоквартирный дом в Новой Каховке разрушило в результате обстрела ВСУ
Многоквартирный дом в Новой Каховке разрушило в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 23.01.2023
Многоквартирный дом в Новой Каховке разрушило в результате обстрела ВСУ
Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, выпустив по гражданской инфраструктуре города 14 снарядов, в результате РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T10:22
2023-01-23T10:22
2023-01-23T15:34
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из ствольной артиллерии Новую Каховку в Херсонской области, выпустив по гражданской инфраструктуре города 14 снарядов, в результате обстрела разрушен жилой многоквартирный дом, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Новой Каховки выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела получил разрушения многоквартирный гражданский дом. Жертвы среди гражданского населения уточняются", - сказал он.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома
Кадры из Новой Каховки, где в результате обстрела были повреждены четыре дома
2023-01-23T10:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
10:22 23.01.2023 (обновлено: 15:34 23.01.2023)
Многоквартирный дом в Новой Каховке разрушило в результате обстрела ВСУ
В Новой Каховке артиллерийским обстрелом ВСУ разрушило жилой многоквартирный дом