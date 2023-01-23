https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846695826.html

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 23.01.2023

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли удар артиллерией по Новой Каховке, повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:25

2023-01-23T09:25

2023-01-23T09:44

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар артиллерией по Новой Каховке, повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Кроме того, на одной из улиц города поврежден газопровод. На другой на проезжей части возле бывшей заправки обнаружен неразорвавшийся снаряд."Аварийные службы энергетиков и газовщиков работают над устранением последствий обстрелов", - подчеркнули в администрации.

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область