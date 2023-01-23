https://ria.ru/20230123/kakhovka-1846695826.html
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар артиллерией по Новой Каховке, повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:25
2023-01-23T09:25
2023-01-23T09:44
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар артиллерией по Новой Каховке, повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Кроме того, на одной из улиц города поврежден газопровод. На другой на проезжей части возле бывшей заправки обнаружен неразорвавшийся снаряд."Аварийные службы энергетиков и газовщиков работают над устранением последствий обстрелов", - подчеркнули в администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
09:25 23.01.2023 (обновлено: 09:44 23.01.2023)
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке, повреждены жилые дома, ЛЭП и газопровод