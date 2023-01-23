https://ria.ru/20230123/izbienie-1846764579.html
В Краснодаре ищут мужчину, избившего девушку за ирокез
В Краснодаре ищут мужчину, избившего девушку за ирокез - РИА Новости, 23.01.2023
В Краснодаре ищут мужчину, избившего девушку за ирокез
Полиция Краснодара разыскивает мужчину, избившего прохожую за прическу в стиле ирокез, сообщили в РИА Новости в городском управлении МВД России в понедельник. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:15
2023-01-23T13:15
2023-01-23T13:27
россия
происшествия
краснодар
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Полиция Краснодара разыскивает мужчину, избившего прохожую за прическу в стиле ирокез, сообщили в РИА Новости в городском управлении МВД России в понедельник. Ранее в сети появилось видео, на котором показано, как мужчина нападает на девушку с ирокезом и валит ее на асфальт. Со слов очевидцев, мужчина вначале прошел мимо пострадавшей и ее знакомой, сделал замечание по поводу прически одной из девушек, но услышав их ответ, судя по видео, догнал пострадавшую и со словами "Кто дебил?" начал избивать. "Да, действительно, в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений девушке, по данному факту проводится проверка", - рассказали в ведомстве. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, на данный момент устанавливается личность нападавшего.
https://ria.ru/20230122/dtp-1846583904.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, краснодар, краснодарский край
Россия, Происшествия, Краснодар, Краснодарский край
13:15 23.01.2023 (обновлено: 13:27 23.01.2023)
В Краснодаре ищут мужчину, избившего девушку за ирокез
В Краснодаре ищут мужчину, избившего девушку из-за прически в стиле ирокез
КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Полиция Краснодара разыскивает мужчину, избившего прохожую за прическу в стиле ирокез, сообщили в РИА Новости в городском управлении МВД России в понедельник.
Ранее в сети появилось видео, на котором показано, как мужчина нападает на девушку с ирокезом и валит ее на асфальт. Со слов очевидцев, мужчина вначале прошел мимо пострадавшей и ее знакомой, сделал замечание по поводу прически одной из девушек, но услышав их ответ, судя по видео, догнал пострадавшую и со словами "Кто дебил?" начал избивать.
"Да, действительно, в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений девушке, по данному факту проводится проверка", - рассказали в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, на данный момент устанавливается личность нападавшего.