https://ria.ru/20230123/izbienie-1846764579.html

В Краснодаре ищут мужчину, избившего девушку за ирокез

В Краснодаре ищут мужчину, избившего девушку за ирокез - РИА Новости, 23.01.2023

В Краснодаре ищут мужчину, избившего девушку за ирокез

Полиция Краснодара разыскивает мужчину, избившего прохожую за прическу в стиле ирокез, сообщили в РИА Новости в городском управлении МВД России в понедельник. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:15

2023-01-23T13:15

2023-01-23T13:27

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происшествия

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 янв - РИА Новости. Полиция Краснодара разыскивает мужчину, избившего прохожую за прическу в стиле ирокез, сообщили в РИА Новости в городском управлении МВД России в понедельник. Ранее в сети появилось видео, на котором показано, как мужчина нападает на девушку с ирокезом и валит ее на асфальт. Со слов очевидцев, мужчина вначале прошел мимо пострадавшей и ее знакомой, сделал замечание по поводу прически одной из девушек, но услышав их ответ, судя по видео, догнал пострадавшую и со словами "Кто дебил?" начал избивать. "Да, действительно, в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений девушке, по данному факту проводится проверка", - рассказали в ведомстве. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, на данный момент устанавливается личность нападавшего.

https://ria.ru/20230122/dtp-1846583904.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, краснодар, краснодарский край