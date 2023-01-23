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В Италии заявили, что не будут искать путей решения украинского конфликта - РИА Новости, 23.01.2023
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В Италии заявили, что не будут искать путей решения украинского конфликта
В Италии заявили, что не будут искать путей решения украинского конфликта - РИА Новости, 23.01.2023
В Италии заявили, что не будут искать путей решения украинского конфликта
Итальянское правительство не предпринимает усилия по выдвижению мирных инициатив по конфликту на Украине и ограничивается поставкой вооружения Киеву, заявила... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:23
2023-01-23T21:23
в мире
джорджа мелони
украина
италия
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РИМ, 23 янв – РИА Новости. Итальянское правительство не предпринимает усилия по выдвижению мирных инициатив по конфликту на Украине и ограничивается поставкой вооружения Киеву, заявила депутат итальянского парламента Луана Дзанелла. "Мы должны спросить себя о динамике войны и о том, как поставка оружия может ее подпитывать. Я считаю, что правительство и мы не можем воздерживаться от внесения конкретных предложений по реализации exit strategy (стратегии выхода)", - заявила она в Палате депутатов в ходе обсуждения декрета, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Двумя неделями ранее за этот декрет проголосовал Сенат. По словам Дзанеллы, представляющей фракцию "Альянс зеленых и левых", в Европе становится все меньше граждан, поддерживающих "выглядящую бесконечной" отправку вооружений на Украине. "Если 2022 был годом войны, мы должны сосредоточить свои усилия, чтобы 2023 стал годом конца боевых действий, молчания оружия и остановки этого бесчеловечного кровопролития и страданий… Со стороны правительства не слышно слов о том, какой может быть стратегия … достижения мира. Но необходимо сохранять в живых желание exit strategy в отношении трагедии, которую мы не можем считать естественной и неотвратимой", - сказала Дзанелла. Правительство Джорджи Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство готовит шестой пакет военной помощи, в том числе системы противовоздушной и противоракетной обороны. "К несчастью, действия этого правительства, как и предыдущего, ограничиваются отправкой оружия. Нет признаков какого-либо настоящего дипломатического действия, работы для прекращения огня, поиска решения, отличного от ужасной логики победителя и проигравшего", - заявила парламентарий.
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
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в мире, джорджа мелони, украина, италия, киев
В мире, Джорджа Мелони, Украина, Италия, Киев
21:23 23.01.2023
 
В Италии заявили, что не будут искать путей решения украинского конфликта

Депутат Дзанелла: Италия не приложит усилия для поиска путей решения конфликта на Украине

© AP Photo / Andrew MedichinПарламент Италии
Парламент Италии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Andrew Medichin
Парламент Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Итальянское правительство не предпринимает усилия по выдвижению мирных инициатив по конфликту на Украине и ограничивается поставкой вооружения Киеву, заявила депутат итальянского парламента Луана Дзанелла.
"Мы должны спросить себя о динамике войны и о том, как поставка оружия может ее подпитывать. Я считаю, что правительство и мы не можем воздерживаться от внесения конкретных предложений по реализации exit strategy (стратегии выхода)", - заявила она в Палате депутатов в ходе обсуждения декрета, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Двумя неделями ранее за этот декрет проголосовал Сенат.
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Европейские армии готовят к вторжению в Россию
По словам Дзанеллы, представляющей фракцию "Альянс зеленых и левых", в Европе становится все меньше граждан, поддерживающих "выглядящую бесконечной" отправку вооружений на Украине.
"Если 2022 был годом войны, мы должны сосредоточить свои усилия, чтобы 2023 стал годом конца боевых действий, молчания оружия и остановки этого бесчеловечного кровопролития и страданий… Со стороны правительства не слышно слов о том, какой может быть стратегия … достижения мира. Но необходимо сохранять в живых желание exit strategy в отношении трагедии, которую мы не можем считать естественной и неотвратимой", - сказала Дзанелла.
Правительство Джорджи Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Сейчас правительство готовит шестой пакет военной помощи, в том числе системы противовоздушной и противоракетной обороны.
"К несчастью, действия этого правительства, как и предыдущего, ограничиваются отправкой оружия. Нет признаков какого-либо настоящего дипломатического действия, работы для прекращения огня, поиска решения, отличного от ужасной логики победителя и проигравшего", - заявила парламентарий.
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