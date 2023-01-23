https://ria.ru/20230123/istoriya-1846780380.html

Материалы о геноциде советского народа войдут в курс истории для вузов

Материалы о геноциде советского народа войдут в курс истории для вузов - РИА Новости, 23.01.2023

Материалы о геноциде советского народа войдут в курс истории для вузов

В обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей войдут материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T14:06

2023-01-23T14:06

2023-01-23T15:08

россия

общество

образование - общество

константин могилевский

владимир путин

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей войдут материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский."Конечно, вы знаете, что с 1 сентября в университетах России будет читаться обновленный, увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей, в этот курс обязательно войдут сведения, материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа", — сказал чиновник.Как отмечал он ранее, в программу включат материалы о Нюрнбергском (над военными преступниками нацистской Германии), Токийском (над японскими) и Хабаровском процессах (над военнослужащими японской Квантунской армии, осужденными за создание и применение бактериологического оружия). Это сделано по поручению президента России Владимира Путина, который заявил о важности признания геноцида в отношении гражданского населения СССР.Минобрнауки увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80 процентов которых — контактная работа с обучающимися.

https://ria.ru/20230118/pobeda-1845792764.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, константин могилевский, владимир путин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)