https://ria.ru/20230123/istoriya-1846780380.html
Материалы о геноциде советского народа войдут в курс истории для вузов
Материалы о геноциде советского народа войдут в курс истории для вузов - РИА Новости, 23.01.2023
Материалы о геноциде советского народа войдут в курс истории для вузов
В обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей войдут материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T14:06
2023-01-23T14:06
2023-01-23T15:08
россия
общество
образование - общество
константин могилевский
владимир путин
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В обновленный курс истории для студентов неисторических специальностей войдут материалы о геноциде советского народа во времена Великой Отечественной войны, заявил замглавы Минобрнауки Константин Могилевский."Конечно, вы знаете, что с 1 сентября в университетах России будет читаться обновленный, увеличенный курс отечественной истории для всех студентов неисторических специальностей, в этот курс обязательно войдут сведения, материалы, посвященные трагедии геноцида советского народа", — сказал чиновник.Как отмечал он ранее, в программу включат материалы о Нюрнбергском (над военными преступниками нацистской Германии), Токийском (над японскими) и Хабаровском процессах (над военнослужащими японской Квантунской армии, осужденными за создание и применение бактериологического оружия). Это сделано по поручению президента России Владимира Путина, который заявил о важности признания геноцида в отношении гражданского населения СССР.Минобрнауки увеличило число часов для изучения истории в вузах на непрофильных факультетах. На изучение истории должно отводиться не менее 144 обязательных академических часов, 80 процентов которых — контактная работа с обучающимися.
https://ria.ru/20230118/pobeda-1845792764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, образование - общество, константин могилевский, владимир путин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Россия, Общество, Образование - Общество, Константин Могилевский, Владимир Путин, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
14:06 23.01.2023 (обновлено: 15:08 23.01.2023)
Материалы о геноциде советского народа войдут в курс истории для вузов
Замглавы Минобрнауки: материалы о геноциде народа СССР войдут в курс истории в вузах