https://ria.ru/20230123/imperializm-1846670662.html

Американская писательница резко высказалась об антироссийских взглядах

Американская писательница резко высказалась об антироссийских взглядах - РИА Новости, 23.01.2023

Американская писательница резко высказалась об антироссийских взглядах

Выступающие против России люди подвержены влиянию империализма США, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун в своем Twitter-аккаунте. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T01:54

2023-01-23T01:54

2023-01-23T02:13

в мире

владимир путин

россия

сша

донбасс

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Выступающие против России люди подвержены влиянию империализма США, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун в своем Twitter-аккаунте.Она также добавила, что люди, о которых идет речь, не верят в роль США в разжигании конфликта на Украине. По ее словам, "антиимпериалисты" винят во всем Россию, в чем они "объективно неправы".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230115/pozor-1844924002.html

россия

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в мире, владимир путин, россия, сша, донбасс