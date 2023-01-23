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Американская писательница резко высказалась об антироссийских взглядах - РИА Новости, 23.01.2023
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Американская писательница резко высказалась об антироссийских взглядах
Американская писательница резко высказалась об антироссийских взглядах - РИА Новости, 23.01.2023
Американская писательница резко высказалась об антироссийских взглядах
Выступающие против России люди подвержены влиянию империализма США, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун в своем Twitter-аккаунте. РИА Новости, 23.01.2023
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в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Выступающие против России люди подвержены влиянию империализма США, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун в своем Twitter-аккаунте.Она также добавила, что люди, о которых идет речь, не верят в роль США в разжигании конфликта на Украине. По ее словам, "антиимпериалисты" винят во всем Россию, в чем они "объективно неправы".Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, владимир путин, россия, сша, донбасс
В мире, Владимир Путин, Россия, США, Донбасс
01:54 23.01.2023 (обновлено: 02:13 23.01.2023)
 
Американская писательница резко высказалась об антироссийских взглядах

Американская писательница Джонстоун назвала антироссийские взгляды поддержкой империализма

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Выступающие против России люди подвержены влиянию империализма США, заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун в своем Twitter-аккаунте.

"Если вы говорите, что выступаете против России потому, что вы антиимпериалист, но не выступаете против империи США за ее вклад в развязывании и продолжении войны, то вы — лжец. Вы не противостоите России потому, что вы антиимпериалист, вы противостоите России как раз потому, что вы — империалист", — написала Джонстоун.

Она также добавила, что люди, о которых идет речь, не верят в роль США в разжигании конфликта на Украине. По ее словам, "антиимпериалисты" винят во всем Россию, в чем они "объективно неправы".
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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