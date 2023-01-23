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В СПЧ предложили приостановить выдачу гражданства по программе переселения - РИА Новости, 23.01.2023
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В СПЧ предложили приостановить выдачу гражданства по программе переселения
В СПЧ предложили приостановить выдачу гражданства по программе переселения - РИА Новости, 23.01.2023
В СПЧ предложили приостановить выдачу гражданства по программе переселения
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил временно ограничить выдачу гражданства России по программе переселения. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T11:13
2023-01-23T12:08
общество
кирилл кабанов
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил временно ограничить выдачу гражданства России по программе переселения. "Было бы разумно временно ограничить/приостановить выдачу гражданства России по программе переселения соотечественников гражданам всех государств, за исключением граждан Белоруссии, носителей русского языка и общеславянской культуры, лиц, имеющих исторические родственные связи с Россией, лиц, обладающих выдающимися профессиональными и уникальными компетенциями, представителей коренных народов, исторически проживающих на территории РФ", - написал Кабанов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что программа добровольного переселения из бывших союзных республик изначально задумывалась и принималась для переезда в Россию "реальных соотечественников", носителей русского языка и культуры. По его мнению, в ходе реализации программы из-за злоупотреблений и попыток незаконной коммерциализации возникают ситуации, когда лица, не владеющие русским языком, "очень быстро становятся" россиянами и пользуются социальными благами, при этом не внося ничего "в общую социальную копилку" и уклоняясь от уплаты налогов. "В результате носители общего языка и культуры и - что самое возмутительное - жители новых территорий проходят зачастую многомесячные, а некоторые и многолетние бюрократические "адовы круги", чтобы получить им положенное и родное для них гражданство России", - отметил Кабанов. Он призвал обратить внимание на граждан новых территорий, который сейчас "больше других нуждаются в огромной, в первую очередь, финансовой поддержке, восстановлении хозяйства, социальной адаптации". "Конечно, при этом служба в зоне СВО также остается в качестве основания для получения гражданства по упрощенной процедуре. Но если программа переселения соотечественников все-таки продолжит работать, то она должна реализовываться в интересах реальных соотечественников, а не быть "дырой" для "покупки" российского паспорта", - подчеркнул Кабанов.
https://ria.ru/20221113/gosduma-1831131777.html
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общество, кирилл кабанов, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч)
Общество, Кирилл Кабанов, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
11:13 23.01.2023 (обновлено: 12:08 23.01.2023)
 
В СПЧ предложили приостановить выдачу гражданства по программе переселения

Член СПЧ Кабанов предложил временно ограничить выдачу гражданства по программе переселения

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в медиабанкПаспорт гражданина РФ
Паспорт гражданина РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил временно ограничить выдачу гражданства России по программе переселения.
"Было бы разумно временно ограничить/приостановить выдачу гражданства России по программе переселения соотечественников гражданам всех государств, за исключением граждан Белоруссии, носителей русского языка и общеславянской культуры, лиц, имеющих исторические родственные связи с Россией, лиц, обладающих выдающимися профессиональными и уникальными компетенциями, представителей коренных народов, исторически проживающих на территории РФ", - написал Кабанов в своем Telegram-канале.
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Он напомнил, что программа добровольного переселения из бывших союзных республик изначально задумывалась и принималась для переезда в Россию "реальных соотечественников", носителей русского языка и культуры. По его мнению, в ходе реализации программы из-за злоупотреблений и попыток незаконной коммерциализации возникают ситуации, когда лица, не владеющие русским языком, "очень быстро становятся" россиянами и пользуются социальными благами, при этом не внося ничего "в общую социальную копилку" и уклоняясь от уплаты налогов. "В результате носители общего языка и культуры и - что самое возмутительное - жители новых территорий проходят зачастую многомесячные, а некоторые и многолетние бюрократические "адовы круги", чтобы получить им положенное и родное для них гражданство России", - отметил Кабанов.
Он призвал обратить внимание на граждан новых территорий, который сейчас "больше других нуждаются в огромной, в первую очередь, финансовой поддержке, восстановлении хозяйства, социальной адаптации".
"Конечно, при этом служба в зоне СВО также остается в качестве основания для получения гражданства по упрощенной процедуре. Но если программа переселения соотечественников все-таки продолжит работать, то она должна реализовываться в интересах реальных соотечественников, а не быть "дырой" для "покупки" российского паспорта", - подчеркнул Кабанов.
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ОбществоКирилл КабановРоссияСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
 
 
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