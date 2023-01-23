21:55 23.01.2023 (обновлено: 23:54 23.01.2023)
Немецкой радиостанции пришлось извиняться за слова сотрудника об Украине
Радиостанции MDR aktuell пришлось извиняться за призыв редактора прекратить вооружать ВСУ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Призыв сотрудника государственной немецкой радиостанции MDR aktuell прекратить вооружать Украину вылился в скандал, а его руководству пришлось извиняться, пишет новостной портал T-online.
"Высказывание о поставках оружия на Украину, прозвучавшее в эфире общественного радио, вызвало бурную реакцию и яростную критику в адрес ответственного редактора MDR Ромми Арндта", — говорится в материале.
Так, Арндт призвал Германию не поставлять наступательную бронетехнику ВСУ и заявил, что немецкое правительство под руководством канцлера Олафа Шольца ведет страну к прямому военному столкновению с Россией, нарушая прямую обязанность защищать своих граждан.
С осуждением редактора MDR выступили политики и журналисты, а руководству радиостанции пришлось опубликовать официальное извинение.
"Это заявление не соответствует нашим журналистским критериям качества", — сообщается на сайте.
Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".
Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.