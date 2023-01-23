https://ria.ru/20230123/germaniya-1846937058.html

Немецкой радиостанции пришлось извиняться за слова сотрудника об Украине

Немецкой радиостанции пришлось извиняться за слова сотрудника об Украине - РИА Новости, 23.01.2023

Немецкой радиостанции пришлось извиняться за слова сотрудника об Украине

Призыв сотрудника государственной немецкой радиостанции MDR aktuell прекратить вооружать Украину вылился в скандал, а его руководству пришлось извиняться, пишет РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T21:55

2023-01-23T21:55

2023-01-23T23:54

в мире

олаф шольц

германия

украина

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Призыв сотрудника государственной немецкой радиостанции MDR aktuell прекратить вооружать Украину вылился в скандал, а его руководству пришлось извиняться, пишет новостной портал T-online."Высказывание о поставках оружия на Украину, прозвучавшее в эфире общественного радио, вызвало бурную реакцию и яростную критику в адрес ответственного редактора MDR Ромми Арндта", — говорится в материале.Так, Арндт призвал Германию не поставлять наступательную бронетехнику ВСУ и заявил, что немецкое правительство под руководством канцлера Олафа Шольца ведет страну к прямому военному столкновению с Россией, нарушая прямую обязанность защищать своих граждан.С осуждением редактора MDR выступили политики и журналисты, а руководству радиостанции пришлось опубликовать официальное извинение.Киевские власти уже несколько месяцев требуют от Запада выделить им бронетехнику для наступательных действий. Так, в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи: по его словам, поставка десяти, 20 или даже 50 танков не решит проблему, поскольку "у российской армии их тысяча".Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230123/ssha-1846930056.html

https://ria.ru/20230123/ukraina-1846885430.html

германия

украина

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, олаф шольц, германия, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир зеленский