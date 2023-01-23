https://ria.ru/20230123/germaniya-1846868116.html

В ФРГ выдвинули обвинения против террористов, планировавших госпереворот

В ФРГ выдвинули обвинения против террористов, планировавших госпереворот - РИА Новости, 23.01.2023

В ФРГ выдвинули обвинения против террористов, планировавших госпереворот

Обвинение выдвинули в Германии против пяти предполагаемых членов террористической группы, планировавших госпереворот, похищение министра здравоохранения Карла... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:07

2023-01-23T17:07

2023-01-23T17:34

в мире

германия

баден-вюртемберг

бавария

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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Обвинение выдвинули в Германии против пяти предполагаемых членов террористической группы, планировавших госпереворот, похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха и блэкаут на территории всей страны, сообщает генеральная прокуратура ФРГ."Обвиняемые обоснованно подозреваются в том, что они основали внутригерманское террористическое объединение", - говорится в сообщении прокуратуры. Против них выдвинуто обвинение в связи с этим подозрением.По данным расследования, граждане Германии Свен Б. Михаэль Х. Томас К. Томас О. и Элизабет Р. насильственным образом планировали сменить власть в стране. Группа подозреваемых придерживается идей Reichsbürger ("Граждане Рейха"), которые не признают текущее правительство и демократические порядки, а лишь форму правления времён кайзеровской Германии."Обвиняемые сформировали группировку не позднее середины января 2022 года. Группировка, поставившая перед собой цель с применением насилия, и по крайней мере мирившаяся с возможными жертвами, ввести страну в условия, близкие к гражданской войне, тем самым желая привести к падению федерального правительства и парламентарной демократии", - говорится в сообщении.Среди прочего подозреваемые планировали похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха, при необходимости убив его охранников, а также отключение электричества по всей стране.Обвиняемые были арестованы 13 апреля прошлого года и с тех пор находятся в следственной тюрьме.В декабре в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).

https://ria.ru/20221214/zagovor-1838592094.html

https://ria.ru/20221214/germaniya-1838587438.html

https://ria.ru/20221210/gosperevorot-1837712804.html

германия

баден-вюртемберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, баден-вюртемберг, бавария