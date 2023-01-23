https://ria.ru/20230123/germaniya-1846868116.html
В ФРГ выдвинули обвинения против террористов, планировавших госпереворот
В ФРГ выдвинули обвинения против террористов, планировавших госпереворот - РИА Новости, 23.01.2023
В ФРГ выдвинули обвинения против террористов, планировавших госпереворот
Обвинение выдвинули в Германии против пяти предполагаемых членов террористической группы, планировавших госпереворот, похищение министра здравоохранения Карла... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:07
2023-01-23T17:07
2023-01-23T17:34
в мире
германия
баден-вюртемберг
бавария
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Обвинение выдвинули в Германии против пяти предполагаемых членов террористической группы, планировавших госпереворот, похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха и блэкаут на территории всей страны, сообщает генеральная прокуратура ФРГ."Обвиняемые обоснованно подозреваются в том, что они основали внутригерманское террористическое объединение", - говорится в сообщении прокуратуры. Против них выдвинуто обвинение в связи с этим подозрением.По данным расследования, граждане Германии Свен Б. Михаэль Х. Томас К. Томас О. и Элизабет Р. насильственным образом планировали сменить власть в стране. Группа подозреваемых придерживается идей Reichsbürger ("Граждане Рейха"), которые не признают текущее правительство и демократические порядки, а лишь форму правления времён кайзеровской Германии."Обвиняемые сформировали группировку не позднее середины января 2022 года. Группировка, поставившая перед собой цель с применением насилия, и по крайней мере мирившаяся с возможными жертвами, ввести страну в условия, близкие к гражданской войне, тем самым желая привести к падению федерального правительства и парламентарной демократии", - говорится в сообщении.Среди прочего подозреваемые планировали похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха, при необходимости убив его охранников, а также отключение электричества по всей стране.Обвиняемые были арестованы 13 апреля прошлого года и с тех пор находятся в следственной тюрьме.В декабре в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия, также одно задержание произошло в Австрии (Китцбюэль) и в Италии (Перуджа).
https://ria.ru/20221214/zagovor-1838592094.html
https://ria.ru/20221214/germaniya-1838587438.html
https://ria.ru/20221210/gosperevorot-1837712804.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, баден-вюртемберг, бавария
В мире, Германия, Баден-Вюртемберг, Бавария
17:07 23.01.2023 (обновлено: 17:34 23.01.2023)
В ФРГ выдвинули обвинения против террористов, планировавших госпереворот
В ФРГ выдвинули обвинения против членов террористической группы, планировавших переворот
БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. Обвинение выдвинули в Германии против пяти предполагаемых членов террористической группы, планировавших госпереворот, похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха и блэкаут на территории всей страны, сообщает генеральная прокуратура ФРГ.
"Обвиняемые обоснованно подозреваются в том, что они основали внутригерманское террористическое объединение", - говорится в сообщении прокуратуры. Против них выдвинуто обвинение в связи с этим подозрением.
По данным расследования, граждане Германии Свен Б. Михаэль Х. Томас К. Томас О. и Элизабет Р. насильственным образом планировали сменить власть в стране. Группа подозреваемых придерживается идей Reichsbürger ("Граждане Рейха"), которые не признают текущее правительство и демократические порядки, а лишь форму правления времён кайзеровской Германии.
"Обвиняемые сформировали группировку не позднее середины января 2022 года. Группировка, поставившая перед собой цель с применением насилия, и по крайней мере мирившаяся с возможными жертвами, ввести страну в условия, близкие к гражданской войне, тем самым желая привести к падению федерального правительства и парламентарной демократии", - говорится в сообщении.
Среди прочего подозреваемые планировали похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха, при необходимости убив его охранников, а также отключение электричества по всей стране.
Обвиняемые были арестованы 13 апреля прошлого года и с тех пор находятся в следственной тюрьме.
В декабре в генпрокуратуре Германии сообщили, что по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ и в его поддержке задержаны 25 человек, в домах и квартирах еще 27 человек проводились обыски. Идейные основания заговора, по данным генпрокуратуры, были заимствованы у праворадикальной сети организаций Reichsbürger ("Граждане Рейха") и QAnon. Задержания проводились в германских федеральных землях Баден-Вюртемберг
, Бавария
, Берлин
, Гессен
, Нижняя Саксония
, Саксония
, Тюрингия
, также одно задержание произошло в Австрии
(Китцбюэль) и в Италии
(Перуджа
).