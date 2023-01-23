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Италия и Алжир подписали соглашение о строительстве нового газопровода - РИА Новости, 23.01.2023
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Италия и Алжир подписали соглашение о строительстве нового газопровода
Италия и Алжир подписали соглашение о строительстве нового газопровода - РИА Новости, 23.01.2023
Италия и Алжир подписали соглашение о строительстве нового газопровода
Италия и Алжир в понедельник заключили соглашение о строительстве нового газопровода, пригодного также для транспортировки водорода, соответствующий меморандум... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:44
2023-01-23T17:44
цены на нефть
джорджа мелони
абдельмаджид теббун
италия
алжир (провинция)
средиземное море
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РИМ, 23 янв – РИА Новости. Италия и Алжир в понедельник заключили соглашение о строительстве нового газопровода, пригодного также для транспортировки водорода, соответствующий меморандум о намерениях подписан между руководителями крупнейших нефтегазовых компаний обеих стран в ходе визита в Алжир премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Как сообщает агентство Nova, газопровод Galsi будет проложен по дну Средиземного моря до Сардинии. Его морской участок будет насчитывать 284 километра, находясь на максимальной глубине до 2,880 километра. Из Сардинии, отмечается в сообщении, будут построен другой газопровод, который доставит газ до побережья Апеннинского полуострова в тосканском Пьомбино. Выступая на пресс-конференции по итогам подписания ряда двусторонних договоров, Мелони назвала Алжир "надежным партнером", имеющим "абсолютное стратегическое значение". "Мы хотим испытать новые области этого сотрудничества, укреплять его в энергетической, политической и культурной областях. Мы стремимся к партнерству для увеличения перспектив роста для наведения мостов между берегами Средиземного моря и стабилизации региона, который является стратегическим для Италии и Европы", - заявила премьер Италии. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, в свою очередь, заявил, что газопровод позволит Италии распределять энергоресурсы для всей Европы. По его словам, новый проект позволит транспортировать не только газ и зеленый водород, но и аммиак и электричество. Ранее итальянские издания сообщили, что благодаря соглашения о новых поставках газа Италия увеличит импорт из Алжира с 20 до 35 миллиардов кубометров. Таким образом Италия намерена до 2025 года довести импорт газа до уровня в 50-70 миллиардов кубометров в год, чтобы таким образом занять роль энергетического хаба для континентальной Европы.
https://ria.ru/20221222/briks-1840697057.html
https://ria.ru/20230123/gaz-1846770634.html
италия
алжир (провинция)
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цены на нефть, джорджа мелони, абдельмаджид теббун, италия, алжир (провинция), средиземное море
Цены на нефть, Джорджа Мелони, Абдельмаджид Теббун, Италия, Алжир (провинция), Средиземное море
17:44 23.01.2023
 
Италия и Алжир подписали соглашение о строительстве нового газопровода

Италия и Алжир договорились о строительстве газопровода, пригодного для транзита водорода

© AP Photo / Aflred de MontesquiouГазовый завод в Алжире
Газовый завод в Алжире - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
Газовый завод в Алжире. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 23 янв – РИА Новости. Италия и Алжир в понедельник заключили соглашение о строительстве нового газопровода, пригодного также для транспортировки водорода, соответствующий меморандум о намерениях подписан между руководителями крупнейших нефтегазовых компаний обеих стран в ходе визита в Алжир премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Как сообщает агентство Nova, газопровод Galsi будет проложен по дну Средиземного моря до Сардинии. Его морской участок будет насчитывать 284 километра, находясь на максимальной глубине до 2,880 километра. Из Сардинии, отмечается в сообщении, будут построен другой газопровод, который доставит газ до побережья Апеннинского полуострова в тосканском Пьомбино.
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Президент Алжира надеется на вступление страны в БРИКС в 2023 году
Выступая на пресс-конференции по итогам подписания ряда двусторонних договоров, Мелони назвала Алжир "надежным партнером", имеющим "абсолютное стратегическое значение".
"Мы хотим испытать новые области этого сотрудничества, укреплять его в энергетической, политической и культурной областях. Мы стремимся к партнерству для увеличения перспектив роста для наведения мостов между берегами Средиземного моря и стабилизации региона, который является стратегическим для Италии и Европы", - заявила премьер Италии.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, в свою очередь, заявил, что газопровод позволит Италии распределять энергоресурсы для всей Европы. По его словам, новый проект позволит транспортировать не только газ и зеленый водород, но и аммиак и электричество.
Ранее итальянские издания сообщили, что благодаря соглашения о новых поставках газа Италия увеличит импорт из Алжира с 20 до 35 миллиардов кубометров. Таким образом Италия намерена до 2025 года довести импорт газа до уровня в 50-70 миллиардов кубометров в год, чтобы таким образом занять роль энергетического хаба для континентальной Европы.
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Цены на нефтьДжорджа МелониАбдельмаджид ТеббунИталияАлжир (провинция)Средиземное море
 
 
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