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В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией" - РИА Новости, 23.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230123/festival-1846741415.html
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией" - РИА Новости, 23.01.2023
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией", сообщили организаторы смотра. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:26
2023-01-23T15:26
культура
новости культуры
москва
китай
москино
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией", сообщили организаторы смотра. В программе актуальные образцы современного кино разных жанров. Зрители увидят фантастический триллер "Блуждающая Земля", драму "Я и моя родина", остросюжетный боевик "Над обрывом", анимационный фильм "Нэчжа" и документальный проект "Луна в твоих руках". Также гости смогут посетить выставку об истории китайского кинематографа. Посетить показы можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте Москино.
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новости культуры, москва, китай, москино, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Москва, Китай, Москино, Кино и сериалы, что посмотреть
15:26 23.01.2023
 
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"

Фестиваль китайского кино "Встреча с Россией" пройдет в Москве 23 — 28 января

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией", сообщили организаторы смотра.

"Даты выбраны не случайно. В этом году во второй декаде января в Китае традиционно отметят один из главных национальных праздников – китайский Новый Год", — говорится в сообщении.

В программе актуальные образцы современного кино разных жанров. Зрители увидят фантастический триллер "Блуждающая Земля", драму "Я и моя родина", остросюжетный боевик "Над обрывом", анимационный фильм "Нэчжа" и документальный проект "Луна в твоих руках".
Также гости смогут посетить выставку об истории китайского кинематографа.
"У зрителей появится редкая возможность познакомиться с разными этапами становления китайского кино, проследить его эволюцию от самых первых шагов до наших дней", — рассказали в пресс-службе.
Посетить показы можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте Москино.
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