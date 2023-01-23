https://ria.ru/20230123/festival-1846741415.html
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией" - РИА Новости, 23.01.2023
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией", сообщили организаторы смотра. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T15:26
2023-01-23T15:26
2023-01-23T15:26
культура
новости культуры
москва
китай
москино
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_db1073cd8647f45d21293de175bcd08c.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией", сообщили организаторы смотра. В программе актуальные образцы современного кино разных жанров. Зрители увидят фантастический триллер "Блуждающая Земля", драму "Я и моя родина", остросюжетный боевик "Над обрывом", анимационный фильм "Нэчжа" и документальный проект "Луна в твоих руках". Также гости смогут посетить выставку об истории китайского кинематографа. Посетить показы можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте Москино.
https://ria.ru/20230123/prokat-1846713547.html
москва
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155579/99/1555799906_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5d4bac4797175901b31d9c873f233238.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, москва, китай, москино, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Москва, Китай, Москино, Кино и сериалы, что посмотреть
В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"
Фестиваль китайского кино "Встреча с Россией" пройдет в Москве 23 — 28 января
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией", сообщили организаторы смотра.
"Даты выбраны не случайно. В этом году во второй декаде января в Китае традиционно отметят один из главных национальных праздников – китайский Новый Год", — говорится в сообщении.
В программе актуальные образцы современного кино разных жанров. Зрители увидят фантастический триллер "Блуждающая Земля", драму "Я и моя родина", остросюжетный боевик "Над обрывом", анимационный фильм "Нэчжа" и документальный проект "Луна в твоих руках".
Также гости смогут посетить выставку об истории китайского кинематографа.
"У зрителей появится редкая возможность познакомиться с разными этапами становления китайского кино, проследить его эволюцию от самых первых шагов до наших дней", — рассказали в пресс-службе.
Посетить показы можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте Москино.