https://ria.ru/20230123/festival-1846741415.html

В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"

В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией" - РИА Новости, 23.01.2023

В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией"

В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией", сообщили организаторы смотра. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:26

2023-01-23T15:26

2023-01-23T15:26

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Москве стартует фестиваль китайского кино "Встреча с Россией", сообщили организаторы смотра. В программе актуальные образцы современного кино разных жанров. Зрители увидят фантастический триллер "Блуждающая Земля", драму "Я и моя родина", остросюжетный боевик "Над обрывом", анимационный фильм "Нэчжа" и документальный проект "Луна в твоих руках". Также гости смогут посетить выставку об истории китайского кинематографа. Посетить показы можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте Москино.

https://ria.ru/20230123/prokat-1846713547.html

москва

китай

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, китай, москино, кино и сериалы, что посмотреть