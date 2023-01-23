https://ria.ru/20230123/falkov-1846669836.html
В России выросло число поступивших в региональные вузы, заявил Фальков
В России выросло число поступивших в региональные вузы, заявил Фальков - РИА Новости, 23.01.2023
В России выросло число поступивших в региональные вузы, заявил Фальков
Число людей, поступивших в российские региональные вузы, выросло в 2022 году, а число бюджетных мест за последние два года выросло в 85 региональных... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T01:19
2023-01-23T01:19
2023-01-23T01:19
общество
валерий фальков
владимир путин
ярослав кузьминов
россия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Число людей, поступивших в российские региональные вузы, выросло в 2022 году, а число бюджетных мест за последние два года выросло в 85 региональных университетах больше чем на 20%, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. "Выполняя поручение президента Владимира Путина, мы отдали приоритет региональным университетам при распределении бюджетных мест. Продолжая тренд 2021 года, в 2022-м количество поступивших в региональные вузы выросло. Всего за два года количество "бюджета" увеличено больше чем на 20% в 85 региональных вузах. Важный результат: средний балл приема при этом тоже вырос", — приводятся слова Фалькова в результатах мониторинга качества приема в российские вузы в 2022 году, который проводит Высшая школа экономики при поддержке Минобрнауки. Отмечается, что репутация ведущих нестоличных университетов настолько сильно выросла за последние годы, что, даже увеличив бюджетный прием на десятки процентов, эти университеты сумели удержать и даже нарастить как качество приема, так и численность платных студентов. Мониторинг качества приема — это индикатор трендов, характеризующих предпочтения студентов, усилия университетов и государственную политику по повышению доступности и качества образования. В 2022 году мониторинг охватил 812 вузов, в том числе 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных. В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.), и вузы силовых ведомств, принимающие в основном выпускников профильных военных или морских училищ, в мониторинг не включались. Ключевым показателем мониторинга является взвешенный средний балл ЕГЭ, с которым поступили в вузы абитуриенты (сумма баллов делится на число зачтенных предметов).
https://ria.ru/20230118/obrazovanie-1845803056.html
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общество, валерий фальков, владимир путин, ярослав кузьминов, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Валерий Фальков, Владимир Путин, Ярослав Кузьминов, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
В России выросло число поступивших в региональные вузы, заявил Фальков
Фальков: в 2022 году выросло число поступивших в региональные вузы
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Число людей, поступивших в российские региональные вузы, выросло в 2022 году, а число бюджетных мест за последние два года выросло в 85 региональных университетах больше чем на 20%, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Выполняя поручение президента Владимира Путина
, мы отдали приоритет региональным университетам при распределении бюджетных мест. Продолжая тренд 2021 года, в 2022-м количество поступивших в региональные вузы выросло. Всего за два года количество "бюджета" увеличено больше чем на 20% в 85 региональных вузах. Важный результат: средний балл приема при этом тоже вырос", — приводятся слова Фалькова в результатах мониторинга качества приема в российские вузы в 2022 году, который проводит Высшая школа экономики при поддержке Минобрнауки.
Отмечается, что репутация ведущих нестоличных университетов настолько сильно выросла за последние годы, что, даже увеличив бюджетный прием на десятки процентов, эти университеты сумели удержать и даже нарастить как качество приема, так и численность платных студентов.
"Министерство науки и высшего образования РФ ведет последовательную и достаточно успешную политику с целью обеспечить высокое качество обучения во всех регионах России. Постепенно были увеличены контрольные цифры приема в тех университетах, где был потенциал к наращиванию качества приема при росте бюджетных мест. По результатам мониторинга качества приема мы видим, что это привело не только к повышению доступности высшего образования, но и к росту среднего балла в региональных университетах. Это позволит обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров непосредственно на местах", — отметил научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов, его слова приводит пресс-служба вуза.
Мониторинг качества приема — это индикатор трендов, характеризующих предпочтения студентов, усилия университетов и государственную политику по повышению доступности и качества образования. В 2022 году мониторинг охватил 812 вузов, в том числе 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных.
В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.), и вузы силовых ведомств, принимающие в основном выпускников профильных военных или морских училищ, в мониторинг не включались. Ключевым показателем мониторинга является взвешенный средний балл ЕГЭ, с которым поступили в вузы абитуриенты (сумма баллов делится на число зачтенных предметов).