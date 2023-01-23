https://ria.ru/20230123/energopotreblenie-1846665367.html
В Британии начнут выплаты вознаграждений за снижение энергопотребления
В Британии начнут выплаты вознаграждений за снижение энергопотребления - РИА Новости, 23.01.2023
В Британии начнут выплаты вознаграждений за снижение энергопотребления
Оператор единой британской энергосистемы National Grid 23 января впервые начнет выплату вознаграждений абонентам, которые снизят потребление электроэнергии в... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T00:00
2023-01-23T00:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Оператор единой британской энергосистемы National Grid 23 января впервые начнет выплату вознаграждений абонентам, которые снизят потребление электроэнергии в наиболее загруженные часы, говорится в заявлении компании. "Мы запускаем (услугу - ред.) Demand Flexibility Service завтра с 17 до 18 часов", - говорится в сообщении в Twitter энергооператора. Отмечается, что такая мера не означает, что электроснабжение находится под угрозой. Согласно информации на сайте компании, Demand Flexibility Service - услуга, предусматривающая стимулирующие выплаты за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час.
https://ria.ru/20230122/ugol-1846633226.html
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в мире, великобритания
В Британии начнут выплаты вознаграждений за снижение энергопотребления
National Grid в Британии начнет выплаты вознаграждений за снижение энергопотребления
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Оператор единой британской энергосистемы National Grid 23 января впервые начнет выплату вознаграждений абонентам, которые снизят потребление электроэнергии в наиболее загруженные часы, говорится в заявлении компании.
"Мы запускаем (услугу - ред.) Demand Flexibility Service завтра с 17 до 18 часов", - говорится в сообщении в Twitter энергооператора.
Отмечается, что такая мера не означает, что электроснабжение находится под угрозой.
Согласно информации на сайте компании, Demand Flexibility Service - услуга, предусматривающая стимулирующие выплаты за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час.