https://ria.ru/20230123/elektrostantsii-1846934433.html

В Британии поручили подготовить к запуску угольные электростанции

В Британии поручили подготовить к запуску угольные электростанции - РИА Новости, 23.01.2023

В Британии поручили подготовить к запуску угольные электростанции

Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску во вторник блок угольных электростанций. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T21:32

2023-01-23T21:32

2023-01-23T21:32

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску во вторник блок угольных электростанций. "Помимо предоставления во вторник вечером услуги Demand Flexibility Service, мы поручили подготовить к запуску блок угольных электростанций, работающий по зимнему контракту на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы электростанции были доступны завтра, если потребуется", - говорится в Twitter-аккаунте оператора. Согласно информации на сайте компании, Demand Flexibility Service - услуга, предусматривающая стимулирующие выплаты за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час.

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