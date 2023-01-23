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В Британии поручили подготовить к запуску угольные электростанции - РИА Новости, 23.01.2023
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В Британии поручили подготовить к запуску угольные электростанции
В Британии поручили подготовить к запуску угольные электростанции - РИА Новости, 23.01.2023
В Британии поручили подготовить к запуску угольные электростанции
Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску во вторник блок угольных электростанций. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:32
2023-01-23T21:32
в мире
великобритания
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску во вторник блок угольных электростанций. "Помимо предоставления во вторник вечером услуги Demand Flexibility Service, мы поручили подготовить к запуску блок угольных электростанций, работающий по зимнему контракту на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы электростанции были доступны завтра, если потребуется", - говорится в Twitter-аккаунте оператора. Согласно информации на сайте компании, Demand Flexibility Service - услуга, предусматривающая стимулирующие выплаты за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
21:32 23.01.2023
 
В Британии поручили подготовить к запуску угольные электростанции

Оператор энергосистемы Британии National Grid подготовит к запуску угольные электростанции

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Оператор единой энергосистемы Великобритании National Grid поручил подготовить к запуску во вторник блок угольных электростанций.
"Помимо предоставления во вторник вечером услуги Demand Flexibility Service, мы поручили подготовить к запуску блок угольных электростанций, работающий по зимнему контракту на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы электростанции были доступны завтра, если потребуется", - говорится в Twitter-аккаунте оператора.
Согласно информации на сайте компании, Demand Flexibility Service - услуга, предусматривающая стимулирующие выплаты за снижение энергопотребления в часы пиковой нагрузки. Как сообщали британские СМИ, в National Grid хотят, чтобы в такое время люди отключали энергозатратные бытовые приборы, такие как стиральные машины и игровые приставки. Компания планирует выплачивать до шести фунтов за каждый сэкономленный киловатт-час.
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