https://ria.ru/20230123/elektroenergiya-1846867042.html

Французские пекари вышли на митинг против роста цен на энергию

Французские пекари вышли на митинг против роста цен на энергию - РИА Новости, 23.01.2023

Французские пекари вышли на митинг против роста цен на энергию

Французские пекари вышли на акцию протеста в Париже против роста тарифов на электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:04

2023-01-23T17:04

2023-01-23T18:37

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ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французские пекари вышли на акцию протеста в Париже против роста тарифов на электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В понедельник началась манифестация по призыву "Коллектива за выживание пекарей и ремесленников" (Collectif pour la Survie des Boulangers et de L'Artisanat). Шествие протестующих началось после 14:30 по местному времени (16:30 мск) на площади Нации. По оценкам корреспондента РИА Новости, в акции участвуют сотни человек. Надписи на транспарантах гласят: "Макрон (президент Франции), реагируй! Это конец для всех пекарей!", "Справедливые тарифы для ремесленников!", "Мы, пекари, хотим продолжать работать!". По последней информации, акция протеста проходит мирно, под контролем полицейских патрулей. Пекарь и владелец сети булочных в Париже Léonie Камель Саси в конце прошлого года рассказал РИА Новости, что ситуация в хлебобулочной промышленности во Франции стала сложнее из-за энергокризиса. С января некоторые заведения были вынуждены поднять цены, чтобы справиться с ростом стоимости сырья и электричества. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают западные страны.

https://ria.ru/20230121/protesty-1846224888.html

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845938572.html

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Акция пекарей в Париже против роста цен на электроэнергию Французские пекари вышли на акцию протеста в Париже против роста тарифов на электроэнергию. В понедельник началась манифестация по призыву "Коллектива за выживание пекарей и ремесленников" (Collectif pour la Survie des Boulangers et de L'Artisanat) 2023-01-23T17:04 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, франция, украина