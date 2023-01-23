https://ria.ru/20230123/elektroenergiya-1846867042.html
Французские пекари вышли на митинг против роста цен на энергию
Французские пекари вышли на митинг против роста цен на энергию - РИА Новости, 23.01.2023
Французские пекари вышли на митинг против роста цен на энергию
Французские пекари вышли на акцию протеста в Париже против роста тарифов на электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:04
2023-01-23T17:04
2023-01-23T18:37
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ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французские пекари вышли на акцию протеста в Париже против роста тарифов на электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В понедельник началась манифестация по призыву "Коллектива за выживание пекарей и ремесленников" (Collectif pour la Survie des Boulangers et de L'Artisanat). Шествие протестующих началось после 14:30 по местному времени (16:30 мск) на площади Нации. По оценкам корреспондента РИА Новости, в акции участвуют сотни человек. Надписи на транспарантах гласят: "Макрон (президент Франции), реагируй! Это конец для всех пекарей!", "Справедливые тарифы для ремесленников!", "Мы, пекари, хотим продолжать работать!". По последней информации, акция протеста проходит мирно, под контролем полицейских патрулей. Пекарь и владелец сети булочных в Париже Léonie Камель Саси в конце прошлого года рассказал РИА Новости, что ситуация в хлебобулочной промышленности во Франции стала сложнее из-за энергокризиса. С января некоторые заведения были вынуждены поднять цены, чтобы справиться с ростом стоимости сырья и электричества. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают западные страны.
https://ria.ru/20230121/protesty-1846224888.html
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Акция пекарей в Париже против роста цен на электроэнергию
Французские пекари вышли на акцию протеста в Париже против роста тарифов на электроэнергию. В понедельник началась манифестация по призыву "Коллектива за выживание пекарей и ремесленников" (Collectif pour la Survie des Boulangers et de L'Artisanat)
2023-01-23T17:04
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, россия, франция, украина
В мире, Владимир Путин, Россия, Франция, Украина
17:04 23.01.2023 (обновлено: 18:37 23.01.2023)
Французские пекари вышли на митинг против роста цен на энергию
В Париже пекари вышли на акцию против роста тарифов на электроэнергию
ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Французские пекари вышли на акцию протеста в Париже против роста тарифов на электроэнергию, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В понедельник началась манифестация по призыву "Коллектива за выживание пекарей и ремесленников" (Collectif pour la Survie des Boulangers et de L'Artisanat).
Шествие протестующих началось после 14:30 по местному времени (16:30 мск) на площади Нации.
По оценкам корреспондента РИА Новости, в акции участвуют сотни человек.
Надписи на транспарантах гласят: "Макрон (президент Франции), реагируй! Это конец для всех пекарей!", "Справедливые тарифы для ремесленников!", "Мы, пекари, хотим продолжать работать!".
"Я работаю пекарем в Париже. Цены на электроэнергию в моей пекарне выросли в шесть раз. Если раньше мы платили 1000 евро в месяц, то теперь это 6000 евро. Помощь правительства составляет 1000 евро. Это означает, что нам нужно где-то найти еще 5000 евро, чтобы оплатить счета за электричество", — рассказала француженка в беседе с агентством.
По последней информации, акция протеста проходит мирно, под контролем полицейских патрулей.
Пекарь и владелец сети булочных в Париже Léonie Камель Саси в конце прошлого года рассказал РИА Новости, что ситуация в хлебобулочной промышленности во Франции стала сложнее из-за энергокризиса. С января некоторые заведения были вынуждены поднять цены, чтобы справиться с ростом стоимости сырья и электричества.
После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников по НАТО — ухудшить жизнь миллионов людей. В Кремле не раз заявляли, что Москва решит все проблемы, которые ей создают западные страны.