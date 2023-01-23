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Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/ekonomika-1846930437.html
Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине
Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине
С начала спецоперации на Украине связанные с этим потери в экономическом росте Германии в текущем году составят 175 миллиардов евро, или же 4,5% ВВП, как... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:04
2023-01-23T21:04
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
германия
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. С начала спецоперации на Украине связанные с этим потери в экономическом росте Германии в текущем году составят 175 миллиардов евро, или же 4,5% ВВП, как следует из исследования Института немецкой экономики (IW), сравнившего действительность со сценарием без конфликта и его последствий. Суммарно с потерями в связи с пандемией это составит 595 миллиардов евро, подчеркивают исследователи. В ходе исследования в IW сравнили текущую ситуацию со смоделированным "контрфактическим развитием экономики", то есть миром, в котором не начинался конфликт на Украине, а следовательно нет высоких цен на энергоносители или проблем с поставками. По оценке исследователей, прямую потерю благосостояния можно оценить в 2000 евро на одного жителя страны. "Это исключительная ситуация, которая нас будет занимать в ближайшие месяцы и станет нагрузкой для процветания", - прокомментировал результаты исследования экономист IW Михаэль Гремлинг. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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владимир путин, россия, украина, германия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Германия
21:04 23.01.2023
 
Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине

IW: конфликт на Украине обойдется экономике Германии в 175 миллиардов евро в 2023 году

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. С начала спецоперации на Украине связанные с этим потери в экономическом росте Германии в текущем году составят 175 миллиардов евро, или же 4,5% ВВП, как следует из исследования Института немецкой экономики (IW), сравнившего действительность со сценарием без конфликта и его последствий.
"Новые расчеты IW дают количественную оценку потерь, которые можно ожидать уже в 2023 году: так, война на Украине и все связанные с ней экономические угрозы будут стоить около 175 миллиардов евро добавленной стоимости. С поправкой на цены это соответствует примерно 4,5% ВВП", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в понедельник на сайте института.
Суммарно с потерями в связи с пандемией это составит 595 миллиардов евро, подчеркивают исследователи. В ходе исследования в IW сравнили текущую ситуацию со смоделированным "контрфактическим развитием экономики", то есть миром, в котором не начинался конфликт на Украине, а следовательно нет высоких цен на энергоносители или проблем с поставками.
По оценке исследователей, прямую потерю благосостояния можно оценить в 2000 евро на одного жителя страны.
"Это исключительная ситуация, которая нас будет занимать в ближайшие месяцы и станет нагрузкой для процветания", - прокомментировал результаты исследования экономист IW Михаэль Гремлинг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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