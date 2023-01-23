https://ria.ru/20230123/ekonomika-1846930437.html

Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине

Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине - РИА Новости, 23.01.2023

Исследование показало, во сколько обойдется Германии конфликт на Украине

С начала спецоперации на Украине связанные с этим потери в экономическом росте Германии в текущем году составят 175 миллиардов евро, или же 4,5% ВВП, как... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T21:04

2023-01-23T21:04

2023-01-23T21:04

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

германия

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БЕРЛИН, 23 янв - РИА Новости. С начала спецоперации на Украине связанные с этим потери в экономическом росте Германии в текущем году составят 175 миллиардов евро, или же 4,5% ВВП, как следует из исследования Института немецкой экономики (IW), сравнившего действительность со сценарием без конфликта и его последствий. Суммарно с потерями в связи с пандемией это составит 595 миллиардов евро, подчеркивают исследователи. В ходе исследования в IW сравнили текущую ситуацию со смоделированным "контрфактическим развитием экономики", то есть миром, в котором не начинался конфликт на Украине, а следовательно нет высоких цен на энергоносители или проблем с поставками. По оценке исследователей, прямую потерю благосостояния можно оценить в 2000 евро на одного жителя страны. "Это исключительная ситуация, которая нас будет занимать в ближайшие месяцы и станет нагрузкой для процветания", - прокомментировал результаты исследования экономист IW Михаэль Гремлинг. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230123/pomosch-1846928749.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, германия