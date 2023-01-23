https://ria.ru/20230123/efimov-1846692637.html

Ефимов: неэффективный участок в Зюзино реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: неэффективный участок в Зюзино реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 23.01.2023

Ефимов: неэффективный участок в Зюзино реорганизуют по программе КРТ

Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Зюзино,... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T09:15

2023-01-23T09:15

2023-01-23T09:31

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Зюзино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что в данный момент на неэффективно используемой территории расположена стихийная парковка и старое торгово-офисное здание в аварийном состоянии.Программа комплексного развития территорий, которая начала действовать в Москве с 2021 года, предусматривает реорганизацию бывших промышленных и других неэффективно используемых участков. Общая площадь под развитие составляет 2 тысячи гектаров, где при помощи 7-триллионных инвестиций предполагается создание свыше полумиллиона рабочих мест. Бюджетный эффект от проекта оценивается на уровне 3 триллионов рублей.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владимир ефимов (правительство москвы)