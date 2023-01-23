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Ефимов: неэффективный участок в Зюзино реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: неэффективный участок в Зюзино реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 23.01.2023
Ефимов: неэффективный участок в Зюзино реорганизуют по программе КРТ
Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Зюзино,... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T09:15
2023-01-23T09:15
2023-01-23T09:31
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Зюзино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что в данный момент на неэффективно используемой территории расположена стихийная парковка и старое торгово-офисное здание в аварийном состоянии.Программа комплексного развития территорий, которая начала действовать в Москве с 2021 года, предусматривает реорганизацию бывших промышленных и других неэффективно используемых участков. Общая площадь под развитие составляет 2 тысячи гектаров, где при помощи 7-триллионных инвестиций предполагается создание свыше полумиллиона рабочих мест. Бюджетный эффект от проекта оценивается на уровне 3 триллионов рублей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) неэффективно используемого участка в районе Зюзино, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Участок площадью 0,4 гектара расположен вдоль улицы Азовской, недалеко от Черноморского бульвара. В рамках комплексного развития на этой территории построят более 17 тысяч квадратных метров современного комфортабельного жилья, которое будет передано под заселение по программе реновации. Инвестиции в реализацию проекта составят около 1,5 миллиардов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы городского комплекса экономполитики.
В сообщении уточняется, что в данный момент на неэффективно используемой территории расположена стихийная парковка и старое торгово-офисное здание в аварийном состоянии.
Программа комплексного развития территорий, которая начала действовать в Москве с 2021 года, предусматривает реорганизацию бывших промышленных и других неэффективно используемых участков. Общая площадь под развитие составляет 2 тысячи гектаров, где при помощи 7-триллионных инвестиций предполагается создание свыше полумиллиона рабочих мест. Бюджетный эффект от проекта оценивается на уровне 3 триллионов рублей.