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Как люди выживают в Рубежном: репортаж из пункта обогрева

Как люди выживают в Рубежном: репортаж из пункта обогрева - РИА Новости, 23.01.2023

Как люди выживают в Рубежном: репортаж из пункта обогрева

В Рубежном, где еще недавно проходили ожесточенные боевые столкновения, от многих жилых домов остались руины. Для людей, оказавшихся в эпицентре боевых действий РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T15:04

2023-01-23T15:04

2023-01-23T15:04

специальная военная операция на украине

общество

рубежное

пенсионеры

донбасс

лнр

спецоперация

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РУБЕЖНОЕ, 23 янв — РИА Новости. В Рубежном, где еще недавно проходили ожесточенные боевые столкновения, от многих жилых домов остались руины. Для людей, оказавшихся в эпицентре боевых действий и потерявших кров, организовано социальное общежитие и пункт обогрева. Сюда же приходят солдаты с передовой, чтобы помыться и постирать вещи.Пункт был развернут 25 июля в бывшем общежитии медуниверситета. Здание тоже прилично пострадало – на третьем этаже были прилеты. Сейчас здесь живут 48 человек – в основном бабушки и дедушки 70+. Все они полностью или частично потеряли свои дома и квартиры."Конечно, у нас много проблем: и с отоплением плохо – старики мерзнут, и с окнами – их постоянно выбивает взрывной волной… Но выезжать отсюда они категорически не хотят, хотя им постоянно предлагают. Мы их предупреждаем: могут быть морозы, может отопление не выдержать, да и опасно здесь еще – 31 декабря без двух минут 00.00 в соседнее здание Град прилетел. Мы как раз обращение президента смотрели, нам военные телевизионную антенну поставили. А 5 января сами еле в живых остались. Все стекла опять повылетали, сейчас снова их зашили", – говорит комендант общежития Наталья Корепанова.Питание организовано таким образом: девочки, которые здесь убираются, раз в день ходят в социальную столовую (развернута в школе N3) и берут для стариков горячие обеды. Все остальное они готовят сами – оборудована общая кухня. Пенсии перечисляются, вода, газ, свет – все есть. По словам коменданта, для городской администрации социальное общежитие и пункт обогрева – в приоритете, поэтому все коммуникации провели очень оперативно."Сюда часто приезжают солдаты с передовой – помыться, обогреться, постираться. Правда, их бывает так много, что стиральные машинки не справляются, ломаются", - добавляет Наталья Корепанова.Сама она не выезжала из города, даже когда здесь шли самые ожесточенные бои. Более того, ни разу в подвал не спускалась, хотя живет в девятиэтажке на 9 этаже. "9 марта услышали, как сильно бабахнуло прямиком в дом. Оказалось, что Град в крышу попал, благо над нами еще технический этаж есть. Дыра была диаметром метра полтора. Заделали все своими силами и дальше живем", – вспоминает она, при этом добавляет: "Здесь все время напряженный слух: передвигаешься по улице – слушаешь – отлеты, прилеты… По свисту определяем. Все уже научились разбираться, жизнь заставила".В общежитии живут две родные сестры Лаптевы – 82 года и 85 лет. У одной была квартира на улице Южной, а у другой – дом на Интернациональной. Полдома разрушено, а квартира цела, но в ней нет ни воды, ни света, ни газа. Так сестры оказались здесь. На вопрос страшно ли им, смеются: "А чего бояться-то? Нам уже "туда" пора!"Другие постояльцы общежития – супруги Людмила и Владимир Лытневы вспоминают, как они лишились своего жилья: "В жилой дом прилетел снаряд, и 5 квартир вылетели в скверик. А наша квартира висит и опускается… Военные пришли, говорят, уходить надо срочно, иначе сейчас на первый этаж провалимся". "Здесь нам тепло и уютно, вода и еда есть, мы довольны. Мы оба сердечники, никуда отсюда уже не уедем", – добавляет Людмила.Лытневы живут вместе уже 47 лет и надеются, что золотую свадьбу сыграют в новом доме и в мире.

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общество, рубежное, пенсионеры, донбасс, лнр, спецоперация