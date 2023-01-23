https://ria.ru/20230123/dnr-1846927973.html

При обстрелах ВСУ Ясиноватой пострадала мирная жительница

При обстрелах ВСУ Ясиноватой пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.01.2023

При обстрелах ВСУ Ясиноватой пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T20:45

2023-01-23T20:45

2023-01-23T20:45

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее в понедельник сообщал, что школа и центральная районная больница получили повреждения в результате обстрела города украинскими войсками. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк