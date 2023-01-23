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При обстрелах ВСУ Ясиноватой пострадала мирная жительница
При обстрелах ВСУ Ясиноватой пострадала мирная жительница - РИА Новости, 23.01.2023
При обстрелах ВСУ Ясиноватой пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T20:45
2023-01-23T20:45
2023-01-23T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко ранее в понедельник сообщал, что школа и центральная районная больница получили повреждения в результате обстрела города украинскими войсками. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ясиноватая
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
При обстрелах ВСУ Ясиноватой пострадала мирная жительница
Штаб обороны ДНР: при обстреле ВСУ 103-го квартала в Ясиноватой пострадала женщина