ВСУ обстреляли Ясиноватую
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой 12 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела ВСУ
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 12 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.