https://ria.ru/20230123/dnr-1846849595.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую

ВСУ обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 23.01.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватую

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:14

2023-01-23T16:14

2023-01-23T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 23 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР 12 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато