ВСУ выпустили по Гольмовскому семь снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Гольмовскому семь снарядов натовского калибра
Осколки снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 янв – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли поселок Гольмовский, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Предыдущий обстрел поселка был зафиксирован в понедельник в 12.00, было выпущено восемь снарядов такого же калибра.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.