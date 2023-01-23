https://ria.ru/20230123/delikatesy-1846666083.html

Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы

Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы - РИА Новости, 23.01.2023

Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы

Менее 10% россиян за прошедший год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих, напротив, выросли расходы на продукты, следует из... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T00:14

2023-01-23T00:14

2023-01-23T00:22

экономика

ромир

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Менее 10% россиян за прошедший год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих, напротив, выросли расходы на продукты, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что также покупатели в большинстве своем изменили и набор брендов в продуктовой корзине: 39% из них - из-за роста цен, 33% - из-за ухода с рынка привычных брендов, а 21% - для тестирования отечественного производства. Однако, как подчеркивают эксперты, пока что менее половины перешедших остались довольны заменой. О важности экономно подходить к покупкам говорят представители всех поколений (41% респондентов), однако покупатель сегодня не готов жертвовать качеством продуктовых товаров - здоровье для него на первом месте, заключили эксперты.

https://ria.ru/20230117/kurer-1845340275.html

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экономика, ромир , россия