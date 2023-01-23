https://ria.ru/20230123/delikatesy-1846666083.html
Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы
Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы - РИА Новости, 23.01.2023
Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы
Менее 10% россиян за прошедший год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих, напротив, выросли расходы на продукты, следует из... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T00:14
2023-01-23T00:14
2023-01-23T00:22
экономика
ромир
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40727/51/407275105_0:210:2893:1837_1920x0_80_0_0_421218f4524a0327c77d75581b0ba055.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Менее 10% россиян за прошедший год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих, напротив, выросли расходы на продукты, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что также покупатели в большинстве своем изменили и набор брендов в продуктовой корзине: 39% из них - из-за роста цен, 33% - из-за ухода с рынка привычных брендов, а 21% - для тестирования отечественного производства. Однако, как подчеркивают эксперты, пока что менее половины перешедших остались довольны заменой. О важности экономно подходить к покупкам говорят представители всех поколений (41% респондентов), однако покупатель сегодня не готов жертвовать качеством продуктовых товаров - здоровье для него на первом месте, заключили эксперты.
https://ria.ru/20230117/kurer-1845340275.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40727/51/407275105_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_ffd6c0aa595887b7a55a2b7cb4743de2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ромир , россия
Экономика, Ромир , Россия
00:14 23.01.2023 (обновлено: 00:22 23.01.2023)
Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы
"Ромир": менее десяти процентов россиян в 2022 году сократили траты на деликатесы
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Менее 10% россиян за прошедший год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих, напротив, выросли расходы на продукты, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Всего за последний год опрошенные увеличили траты на молочную продукцию (39% респондентов), свежие фрукты и овощи (36%), бакалею (34%), птицу (34%), яйца (33%) и мясную продукцию (33%) и сократили расходы на деликатесы и готовую еду (7%)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что также покупатели в большинстве своем изменили и набор брендов в продуктовой корзине: 39% из них - из-за роста цен, 33% - из-за ухода с рынка привычных брендов, а 21% - для тестирования отечественного производства. Однако, как подчеркивают эксперты, пока что менее половины перешедших остались довольны заменой.
"Эти два фактора вместе со стремлением потребителя рационализировать траты смогут способствовать росту и развитию собственных и эксклюзивных торговых марок для торговых сетей, несмотря на то, что 52% респондентов уже осознанно выбирают подобные товары", - считает соавтор отчета и директор по работе с клиентами "Ромир" Анастасия Сидорина.
О важности экономно подходить к покупкам говорят представители всех поколений (41% респондентов), однако покупатель сегодня не готов жертвовать качеством продуктовых товаров - здоровье для него на первом месте, заключили эксперты.