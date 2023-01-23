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Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы - РИА Новости, 23.01.2023
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Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы
Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы - РИА Новости, 23.01.2023
Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы
Менее 10% россиян за прошедший год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих, напротив, выросли расходы на продукты, следует из... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T00:14
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экономика
ромир
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Менее 10% россиян за прошедший год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих, напротив, выросли расходы на продукты, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что также покупатели в большинстве своем изменили и набор брендов в продуктовой корзине: 39% из них - из-за роста цен, 33% - из-за ухода с рынка привычных брендов, а 21% - для тестирования отечественного производства. Однако, как подчеркивают эксперты, пока что менее половины перешедших остались довольны заменой. О важности экономно подходить к покупкам говорят представители всех поколений (41% респондентов), однако покупатель сегодня не готов жертвовать качеством продуктовых товаров - здоровье для него на первом месте, заключили эксперты.
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экономика, ромир , россия
Экономика, Ромир , Россия
00:14 23.01.2023 (обновлено: 00:22 23.01.2023)
 
Стало известно, как сократились расходы россиян на деликатесы

"Ромир": менее десяти процентов россиян в 2022 году сократили траты на деликатесы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПродажа импортных сыров и мяса в Елисеевском магазине в Санкт-Петербурге
Продажа импортных сыров и мяса в Елисеевском магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Продажа импортных сыров и мяса в Елисеевском магазине в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Менее 10% россиян за прошедший год сократили свои траты на деликатесы и готовую еду, при этом у многих, напротив, выросли расходы на продукты, следует из материалов консалтинговой компании "Яков и партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) и исследовательского холдинга "Ромир", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Всего за последний год опрошенные увеличили траты на молочную продукцию (39% респондентов), свежие фрукты и овощи (36%), бакалею (34%), птицу (34%), яйца (33%) и мясную продукцию (33%) и сократили расходы на деликатесы и готовую еду (7%)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что также покупатели в большинстве своем изменили и набор брендов в продуктовой корзине: 39% из них - из-за роста цен, 33% - из-за ухода с рынка привычных брендов, а 21% - для тестирования отечественного производства. Однако, как подчеркивают эксперты, пока что менее половины перешедших остались довольны заменой.
"Эти два фактора вместе со стремлением потребителя рационализировать траты смогут способствовать росту и развитию собственных и эксклюзивных торговых марок для торговых сетей, несмотря на то, что 52% респондентов уже осознанно выбирают подобные товары", - считает соавтор отчета и директор по работе с клиентами "Ромир" Анастасия Сидорина.
О важности экономно подходить к покупкам говорят представители всех поколений (41% респондентов), однако покупатель сегодня не готов жертвовать качеством продуктовых товаров - здоровье для него на первом месте, заключили эксперты.
Курьеры службы доставки еды на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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