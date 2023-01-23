https://ria.ru/20230123/deklaratsii-1846849413.html

Комиссия ГД подготовит поправки по непубликованию деклараций чиновников

Комиссия ГД подготовит поправки по непубликованию деклараций чиновников - РИА Новости, 23.01.2023

Комиссия ГД подготовит поправки по непубликованию деклараций чиновников

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и по мандатным вопросам подготовила проект, направленный на исполнение указа президента о... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T16:14

2023-01-23T16:14

2023-01-23T16:38

политика

отари аршба

владимир путин

россия

госдума рф

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и по мандатным вопросам подготовила проект, направленный на исполнение указа президента о приостановке публикаций деклараций чиновников во время спецоперации, сообщил глава комиссии Отари Аршба. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает на новых территориях. "Во исполнение указа президента от 29 декабря и в связи с поправкой в закон о противодействии коррупции, комиссией подготовлен соответствующий проект положения, который направлен в Совет, и надеемся к 6 февраля утвердить эти поправки, которые связаны с рассматриваемым вопросом - речь идет о непубликовании в СМИ итогов деклараций, а также право закрыть данные и не подавать данные участникам и командированным в зону СВО", - заявил Аршба на заседании комитета по госстроительству и законодательству в понедельник.

https://ria.ru/20221230/deklaratsii-1842469449.html

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Кирилл Волков

политика, отари аршба, владимир путин, россия, госдума рф