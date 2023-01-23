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Комиссия ГД подготовит поправки по непубликованию деклараций чиновников - РИА Новости, 23.01.2023
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Комиссия ГД подготовит поправки по непубликованию деклараций чиновников
Комиссия ГД подготовит поправки по непубликованию деклараций чиновников - РИА Новости, 23.01.2023
Комиссия ГД подготовит поправки по непубликованию деклараций чиновников
Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и по мандатным вопросам подготовила проект, направленный на исполнение указа президента о... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T16:14
2023-01-23T16:38
политика
отари аршба
владимир путин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и по мандатным вопросам подготовила проект, направленный на исполнение указа президента о приостановке публикаций деклараций чиновников во время спецоперации, сообщил глава комиссии Отари Аршба. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает на новых территориях. "Во исполнение указа президента от 29 декабря и в связи с поправкой в закон о противодействии коррупции, комиссией подготовлен соответствующий проект положения, который направлен в Совет, и надеемся к 6 февраля утвердить эти поправки, которые связаны с рассматриваемым вопросом - речь идет о непубликовании в СМИ итогов деклараций, а также право закрыть данные и не подавать данные участникам и командированным в зону СВО", - заявил Аршба на заседании комитета по госстроительству и законодательству в понедельник.
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политика, отари аршба, владимир путин, россия, госдума рф
Политика, Отари Аршба, Владимир Путин, Россия, Госдума РФ
16:14 23.01.2023 (обновлено: 16:38 23.01.2023)
 
Комиссия ГД подготовит поправки по непубликованию деклараций чиновников

Комиссия ГД утвердит проект исполнения указа о непубликовании деклараций чиновников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы в Москве
Здание Государственной думы в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и по мандатным вопросам подготовила проект, направленный на исполнение указа президента о приостановке публикаций деклараций чиновников во время спецоперации, сообщил глава комиссии Отари Аршба.
Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает на новых территориях.
"Во исполнение указа президента от 29 декабря и в связи с поправкой в закон о противодействии коррупции, комиссией подготовлен соответствующий проект положения, который направлен в Совет, и надеемся к 6 февраля утвердить эти поправки, которые связаны с рассматриваемым вопросом - речь идет о непубликовании в СМИ итогов деклараций, а также право закрыть данные и не подавать данные участникам и командированным в зону СВО", - заявил Аршба на заседании комитета по госстроительству и законодательству в понедельник.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 14:23
В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников
 
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