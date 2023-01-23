16:14 23.01.2023 (обновлено: 16:38 23.01.2023)
Комиссия ГД подготовит поправки по непубликованию деклараций чиновников
Комиссия ГД утвердит проект исполнения указа о непубликовании деклараций чиновников
Здание Государственной думы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и по мандатным вопросам подготовила проект, направленный на исполнение указа президента о приостановке публикаций деклараций чиновников во время спецоперации, сообщил глава комиссии Отари Аршба.
Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции. Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает на новых территориях.
"Во исполнение указа президента от 29 декабря и в связи с поправкой в закон о противодействии коррупции, комиссией подготовлен соответствующий проект положения, который направлен в Совет, и надеемся к 6 февраля утвердить эти поправки, которые связаны с рассматриваемым вопросом - речь идет о непубликовании в СМИ итогов деклараций, а также право закрыть данные и не подавать данные участникам и командированным в зону СВО", - заявил Аршба на заседании комитета по госстроительству и законодательству в понедельник.
30 декабря 2022, 14:23В Кремле разъяснили указ о приостановке публикации деклараций чиновников