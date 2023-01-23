https://ria.ru/20230123/defitsit-1846872935.html
В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов
В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов - РИА Новости, 23.01.2023
В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов
Общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:17
2023-01-23T17:17
2023-01-23T17:17
экономика
цены на нефть
евросоюз
евростат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_2aef1c20d5147e2935b5480832a74b26.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких цен на энергию, говорится в сообщении статистического бюро Евросоюза Евростат. Во втором триместре показатели находились на уровне 2,0% ВВП и 1,8% ВВП соответственно. В еврозону на тот момент входило 19 из 27 государств Евросоюза, среди которых крупнейшие экономики этого региона. Евростат поясняет, что рост дефицита в основном обусловлен "значительным увеличением общих расходов". Меры против пандемии COVID-19 продолжали влиять на общие доходы и расходы государств региона, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие кварталы. При этом более сильное воздействие в третьем триместре начали оказывать меры стран по смягчению влияния высоких цен на энергоносители, отмечает Евростат. Общий объём госрасходов с учетом сезонных колебаний вырос в еврозоне примерно на 58 миллиардов евро по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как общие доходы с учетом сезонности увеличились примерно на 15 миллиардов евро. Что касается всего ЕС, то этот рост составил 67 миллиардов и 11 миллиардов евро соответственно.
https://ria.ru/20230123/aktivy-1846738076.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812897810_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_41b280630ece18aac96611e2856188b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, евросоюз, евростат
Экономика, Цены на нефть, Евросоюз, Евростат
В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов
Евростат: в третьем квартале 2022 года в ЕС вырос дефицит госбюджетов на фоне кризиса
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких цен на энергию, говорится в сообщении статистического бюро Евросоюза Евростат.
"В третьем квартале 2022 года отношение дефицита государственного бюджета с учетом сезонности к ВВП составило 3,3% в еврозоне и 3,2% в ЕС. Наблюдалось значительное увеличение дефицита по сравнению со вторым кварталом 2022 года", - отмечает Евростат.
Во втором триместре показатели находились на уровне 2,0% ВВП и 1,8% ВВП соответственно. В еврозону на тот момент входило 19 из 27 государств Евросоюза, среди которых крупнейшие экономики этого региона.
Евростат поясняет, что рост дефицита в основном обусловлен "значительным увеличением общих расходов".
Меры против пандемии COVID-19 продолжали влиять на общие доходы и расходы государств региона, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие кварталы. При этом более сильное воздействие в третьем триместре начали оказывать меры стран по смягчению влияния высоких цен на энергоносители, отмечает Евростат.
Общий объём госрасходов с учетом сезонных колебаний вырос в еврозоне примерно на 58 миллиардов евро по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как общие доходы с учетом сезонности увеличились примерно на 15 миллиардов евро. Что касается всего ЕС, то этот рост составил 67 миллиардов и 11 миллиардов евро соответственно.