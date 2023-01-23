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В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов - РИА Новости, 23.01.2023
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В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов
В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов - РИА Новости, 23.01.2023
В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов
Общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T17:17
2023-01-23T17:17
экономика
цены на нефть
евросоюз
евростат
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких цен на энергию, говорится в сообщении статистического бюро Евросоюза Евростат. Во втором триместре показатели находились на уровне 2,0% ВВП и 1,8% ВВП соответственно. В еврозону на тот момент входило 19 из 27 государств Евросоюза, среди которых крупнейшие экономики этого региона. Евростат поясняет, что рост дефицита в основном обусловлен "значительным увеличением общих расходов". Меры против пандемии COVID-19 продолжали влиять на общие доходы и расходы государств региона, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие кварталы. При этом более сильное воздействие в третьем триместре начали оказывать меры стран по смягчению влияния высоких цен на энергоносители, отмечает Евростат. Общий объём госрасходов с учетом сезонных колебаний вырос в еврозоне примерно на 58 миллиардов евро по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как общие доходы с учетом сезонности увеличились примерно на 15 миллиардов евро. Что касается всего ЕС, то этот рост составил 67 миллиардов и 11 миллиардов евро соответственно.
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экономика, цены на нефть, евросоюз, евростат
Экономика, Цены на нефть, Евросоюз, Евростат
17:17 23.01.2023
 
В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов

Евростат: в третьем квартале 2022 года в ЕС вырос дефицит госбюджетов на фоне кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Памятник-скульптура знаку Евро у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро" у здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких цен на энергию, говорится в сообщении статистического бюро Евросоюза Евростат.
"В третьем квартале 2022 года отношение дефицита государственного бюджета с учетом сезонности к ВВП составило 3,3% в еврозоне и 3,2% в ЕС. Наблюдалось значительное увеличение дефицита по сравнению со вторым кварталом 2022 года", - отмечает Евростат.
Во втором триместре показатели находились на уровне 2,0% ВВП и 1,8% ВВП соответственно. В еврозону на тот момент входило 19 из 27 государств Евросоюза, среди которых крупнейшие экономики этого региона.
Евростат поясняет, что рост дефицита в основном обусловлен "значительным увеличением общих расходов".
Меры против пандемии COVID-19 продолжали влиять на общие доходы и расходы государств региона, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие кварталы. При этом более сильное воздействие в третьем триместре начали оказывать меры стран по смягчению влияния высоких цен на энергоносители, отмечает Евростат.
Общий объём госрасходов с учетом сезонных колебаний вырос в еврозоне примерно на 58 миллиардов евро по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как общие доходы с учетом сезонности увеличились примерно на 15 миллиардов евро. Что касается всего ЕС, то этот рост составил 67 миллиардов и 11 миллиардов евро соответственно.
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