https://ria.ru/20230123/defitsit-1846872935.html

В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов

В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов - РИА Новости, 23.01.2023

В ЕС сильно вырос дефицит госбюджетов

Общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T17:17

2023-01-23T17:17

2023-01-23T17:17

экономика

цены на нефть

евросоюз

евростат

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БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Общий дефицит государственных бюджетов стран Евросоюза существенно вырос в третьем триместре прошлого года в квартальном выражении на фоне мер против высоких цен на энергию, говорится в сообщении статистического бюро Евросоюза Евростат. Во втором триместре показатели находились на уровне 2,0% ВВП и 1,8% ВВП соответственно. В еврозону на тот момент входило 19 из 27 государств Евросоюза, среди которых крупнейшие экономики этого региона. Евростат поясняет, что рост дефицита в основном обусловлен "значительным увеличением общих расходов". Меры против пандемии COVID-19 продолжали влиять на общие доходы и расходы государств региона, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие кварталы. При этом более сильное воздействие в третьем триместре начали оказывать меры стран по смягчению влияния высоких цен на энергоносители, отмечает Евростат. Общий объём госрасходов с учетом сезонных колебаний вырос в еврозоне примерно на 58 миллиардов евро по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как общие доходы с учетом сезонности увеличились примерно на 15 миллиардов евро. Что касается всего ЕС, то этот рост составил 67 миллиардов и 11 миллиардов евро соответственно.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, евросоюз, евростат