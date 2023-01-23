https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846741641.html

Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается

Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается - РИА Новости, 23.01.2023

Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поток беженцев, следующих через Белоруссию в ЕС, не останавливается. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:05

2023-01-23T12:05

2023-01-23T12:05

в мире

александр лукашенко

белоруссия

литва

латвия

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798118180_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_c932952b0e254a93f7c97e9340223353.jpg

МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поток беженцев, следующих через Белоруссию в ЕС, не останавливается. "Мы давно о ней не говорили, наше общество не посвящали в последнее время в эту проблему - беженцы… Люди бегут от войны. Ладно, тут с Украины - это люди наши, проблем тут особых нет. Кто хочет - приезжает, остается у нас на постоянное место жительства. Кто-то просит оказать им определенные услуги: накормить, напоить, обогреть, подлечить. Это мы делаем. Но не останавливается поток движения людей с севера Азии, Афганистан, Иран, мы это фиксировали и даже с юга, с района Персидского залива люди идут сюда. Сирийцев мы фиксировали", - приводит слова Лукашенко в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. При этом глава государства сделал акцент на том, что хоть потоки и уменьшились, но все равно проблема остается актуальной. "Какие люди по национальности, кто они, с каких государств через Беларусь идут? И в динамике поток этот увеличился или уменьшился?" - спросил Лукашенко у силовиков на мероприятии по утверждению решения об охране государственной границы в 2023 году. Согласно сообщению издания, в минувшем году органами пограничной службы республики проведен комплекс мероприятий по стабилизации миграционной ситуации на границе с сопредельными государствами Евросоюза, недопущению незаконного вытеснения в Белоруссию нарушителей с их территории. Так, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС, общим количеством более 31 тысяч человек. "С начала миграционного кризиса - с августа 2021 года по 23 января 2023 года - в непосредственной близости от границы обнаружено 17 погибших беженцев", - говорится в сообщении со ссылкой на данные пограничников. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html

https://ria.ru/20230122/deportatsiya-1846590143.html

белоруссия

литва

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр лукашенко, белоруссия, литва, латвия, евросоюз