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Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается - РИА Новости, 23.01.2023
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Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается
Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается - РИА Новости, 23.01.2023
Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поток беженцев, следующих через Белоруссию в ЕС, не останавливается. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:05
2023-01-23T12:05
в мире
александр лукашенко
белоруссия
литва
латвия
евросоюз
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поток беженцев, следующих через Белоруссию в ЕС, не останавливается. "Мы давно о ней не говорили, наше общество не посвящали в последнее время в эту проблему - беженцы… Люди бегут от войны. Ладно, тут с Украины - это люди наши, проблем тут особых нет. Кто хочет - приезжает, остается у нас на постоянное место жительства. Кто-то просит оказать им определенные услуги: накормить, напоить, обогреть, подлечить. Это мы делаем. Но не останавливается поток движения людей с севера Азии, Афганистан, Иран, мы это фиксировали и даже с юга, с района Персидского залива люди идут сюда. Сирийцев мы фиксировали", - приводит слова Лукашенко в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. При этом глава государства сделал акцент на том, что хоть потоки и уменьшились, но все равно проблема остается актуальной. "Какие люди по национальности, кто они, с каких государств через Беларусь идут? И в динамике поток этот увеличился или уменьшился?" - спросил Лукашенко у силовиков на мероприятии по утверждению решения об охране государственной границы в 2023 году. Согласно сообщению издания, в минувшем году органами пограничной службы республики проведен комплекс мероприятий по стабилизации миграционной ситуации на границе с сопредельными государствами Евросоюза, недопущению незаконного вытеснения в Белоруссию нарушителей с их территории. Так, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС, общим количеством более 31 тысяч человек. "С начала миграционного кризиса - с августа 2021 года по 23 января 2023 года - в непосредственной близости от границы обнаружено 17 погибших беженцев", - говорится в сообщении со ссылкой на данные пограничников. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html
https://ria.ru/20230122/deportatsiya-1846590143.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, литва, латвия, евросоюз
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Литва, Латвия, Евросоюз
12:05 23.01.2023
 
Лукашенко заявил, что поток беженцев через Белоруссию в ЕС не прекращается

Лукашенко: поток беженцев, следующих через Белоруссию в ЕС, не останавливается

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 23 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поток беженцев, следующих через Белоруссию в ЕС, не останавливается.
"Мы давно о ней не говорили, наше общество не посвящали в последнее время в эту проблему - беженцы… Люди бегут от войны. Ладно, тут с Украины - это люди наши, проблем тут особых нет. Кто хочет - приезжает, остается у нас на постоянное место жительства. Кто-то просит оказать им определенные услуги: накормить, напоить, обогреть, подлечить. Это мы делаем. Но не останавливается поток движения людей с севера Азии, Афганистан, Иран, мы это фиксировали и даже с юга, с района Персидского залива люди идут сюда. Сирийцев мы фиксировали", - приводит слова Лукашенко в понедельник госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
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Вчера, 06:11
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При этом глава государства сделал акцент на том, что хоть потоки и уменьшились, но все равно проблема остается актуальной.
"Какие люди по национальности, кто они, с каких государств через Беларусь идут? И в динамике поток этот увеличился или уменьшился?" - спросил Лукашенко у силовиков на мероприятии по утверждению решения об охране государственной границы в 2023 году.
Согласно сообщению издания, в минувшем году органами пограничной службы республики проведен комплекс мероприятий по стабилизации миграционной ситуации на границе с сопредельными государствами Евросоюза, недопущению незаконного вытеснения в Белоруссию нарушителей с их территории. Так, в 2022 году пресечено более 3,8 тысячи попыток незаконного вытеснения в Белоруссию групп иностранцев с территории сопредельных государств ЕС, общим количеством более 31 тысяч человек.
"С начала миграционного кризиса - с августа 2021 года по 23 января 2023 года - в непосредственной близости от границы обнаружено 17 погибших беженцев", - говорится в сообщении со ссылкой на данные пограничников.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала, что содействует нелегальной миграции. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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