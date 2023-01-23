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Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии - РИА Новости, 23.01.2023
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Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии
Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии - РИА Новости, 23.01.2023
Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии
В Британии многие украинские беженцы становятся бездомными, им приходится жить в ужасных условиях после окончания программы спонсорства, написала обозреватель... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T06:11
2023-01-23T06:19
в мире
великобритания
украина
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Британии многие украинские беженцы становятся бездомными, им приходится жить в ужасных условиях после окончания программы спонсорства, написала обозреватель Guardian Тоби Томас.Как отметила журналистка, положение, в котором оказалась Мария, разделяют многие из более чем 150 тысяч украинцев, приехавших в Великобританию по программе спонсорства. Рынок дорогого и некачественного жилья, а также бюрократические трудности создало для беженцев серьезные проблемы, добавила Томас.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
06:11 23.01.2023 (обновлено: 06:19 23.01.2023)
 
Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии

Guardian: в Британии многие украинцы становятся бездомными после окончания спонсорства

© AP Photo / Virginia MayoДевушка в ободке с лентами в цвет флага Украины
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Британии многие украинские беженцы становятся бездомными, им приходится жить в ужасных условиях после окончания программы спонсорства, написала обозреватель Guardian Тоби Томас.
"На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и грязные", — рассказала беженка Мария, которая была вынуждена переехать в пункт временного размещения.
Как отметила журналистка, положение, в котором оказалась Мария, разделяют многие из более чем 150 тысяч украинцев, приехавших в Великобританию по программе спонсорства. Рынок дорогого и некачественного жилья, а также бюрократические трудности создало для беженцев серьезные проблемы, добавила Томас.
В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.
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