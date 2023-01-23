06:11 23.01.2023 (обновлено: 06:19 23.01.2023)
Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии
Guardian: в Британии многие украинцы становятся бездомными после окончания спонсорства
© AP Photo / Virginia MayoДевушка в ободке с лентами в цвет флага Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Британии многие украинские беженцы становятся бездомными, им приходится жить в ужасных условиях после окончания программы спонсорства, написала обозреватель Guardian Тоби Томас.
"На самом деле это ужасно, коридоры такие старые и грязные", — рассказала беженка Мария, которая была вынуждена переехать в пункт временного размещения.
Как отметила журналистка, положение, в котором оказалась Мария, разделяют многие из более чем 150 тысяч украинцев, приехавших в Великобританию по программе спонсорства. Рынок дорогого и некачественного жилья, а также бюрократические трудности создало для беженцев серьезные проблемы, добавила Томас.
В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.