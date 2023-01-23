https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html

Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии

Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии - РИА Новости, 23.01.2023

Украинские беженцы рассказали, что их заставило разочароваться в Британии

В Британии многие украинские беженцы становятся бездомными, им приходится жить в ужасных условиях после окончания программы спонсорства, написала обозреватель... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T06:11

2023-01-23T06:11

2023-01-23T06:19

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Британии многие украинские беженцы становятся бездомными, им приходится жить в ужасных условиях после окончания программы спонсорства, написала обозреватель Guardian Тоби Томас.Как отметила журналистка, положение, в котором оказалась Мария, разделяют многие из более чем 150 тысяч украинцев, приехавших в Великобританию по программе спонсорства. Рынок дорогого и некачественного жилья, а также бюрократические трудности создало для беженцев серьезные проблемы, добавила Томас.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации. Как писали СМИ Соединенного Королевства, власти постепенно сворачивают программу. В последнее время все больше украинцев оказываются на улице — по информации Guardian, в этом году их число может достичь по меньшей мере 50 тысяч человек.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни сильно ударил по домохозяйствам и предприятиям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания, украина