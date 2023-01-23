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В Белоруссии заявили о готовности к прикрытию направлений на границе - РИА Новости, 23.01.2023
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В Белоруссии заявили о готовности к прикрытию направлений на границе
В Белоруссии заявили о готовности к прикрытию направлений на границе - РИА Новости, 23.01.2023
В Белоруссии заявили о готовности к прикрытию направлений на границе
Начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что в республике готовы к прикрытию операционных направлений... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:47
2023-01-23T13:47
белоруссия
минск
безопасность
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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что в республике готовы к прикрытию операционных направлений на границе, включая украинское. "Наши силы и средства находятся в готовности к прикрытию операционных направлений. На южном операционном направлении находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все возникающие риски, вызовы и угрозы", - сказал Гулевич после утверждения президентом Белоруссии решения об охране границы в 2023 году. Его слова приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте. Он пояснил, что военным поставлена задача по усилению пограничных войск на земле. "Напряженная военно-политическая обстановка привела к тому, что помимо решения, которое утверждалось президентом на охрану государственной границы, добавилась составляющая в воздушном пространстве. Эту задачу вооруженные силы выполняли ранее, выполняют и сейчас. Но ответственность именно с учетом военно-политической обстановки возрастает", - сказал Гулевич. В качестве успешного примера выполнения задач по охране воздушных рубежей начальник генштаба привел недавний инцидент с залетевшей на территорию страны украинской ракетой и сбитой белорусскими средствами ПВО. "Именно развитие обстановки, ее напряженность вынудили нас уже в прошлом году нарастить наши силы и средства радиотехнических войск, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Именно применение данных средств позволяет нам снижать и в определенной степени исключать пролеты воздушных нарушителей на территорию нашей страны. Комплексность применения всех сил и средств позволила и своевременно обнаружить и внести сбои в выполнение задачи, так сказать, нарушителем, что позволило успешно защитить нашу страну на данном направлении", - подчеркнул Гулевич. Как отметил начальник генштаба, опыт современных военных конфликтов показывает, что особое внимание надлежит обратить на борьбу с беспилотниками. По словам Гулевича, необходимые для этого средства в наличии. "В борьбе с беспилотными летательными аппаратами в первую очередь учитывается цена нарушителя и цена того средства, которым он уничтожается. В Беларуси для борьбы с маловысотными БПЛА перспективными выбраны средства радиоэлектронной борьбы. Благо, что наш военно-промышленный комплекс освоил изготовление данных средств... и сейчас они успешно осуществляют подавление каналов управления, GPS-навигации, что затрудняет и в определенной степени исключает применение беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.
https://ria.ru/20230123/belorussiya-1846730276.html
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белоруссия, минск, безопасность
Белоруссия, Минск, Безопасность
13:47 23.01.2023
 
В Белоруссии заявили о готовности к прикрытию направлений на границе

В Белоруссии заявили о готовности к прикрытию направлений на границе, включая украинское

© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 23 янв – РИА Новости. Начальник генштаба вооруженных сил – первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что в республике готовы к прикрытию операционных направлений на границе, включая украинское.
"Наши силы и средства находятся в готовности к прикрытию операционных направлений. На южном операционном направлении находятся в районах, где могут своевременно среагировать на все возникающие риски, вызовы и угрозы", - сказал Гулевич после утверждения президентом Белоруссии решения об охране границы в 2023 году. Его слова приводит госиздание "СБ.Беларусь сегодня" на своем сайте.
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Он пояснил, что военным поставлена задача по усилению пограничных войск на земле. "Напряженная военно-политическая обстановка привела к тому, что помимо решения, которое утверждалось президентом на охрану государственной границы, добавилась составляющая в воздушном пространстве. Эту задачу вооруженные силы выполняли ранее, выполняют и сейчас. Но ответственность именно с учетом военно-политической обстановки возрастает", - сказал Гулевич.
В качестве успешного примера выполнения задач по охране воздушных рубежей начальник генштаба привел недавний инцидент с залетевшей на территорию страны украинской ракетой и сбитой белорусскими средствами ПВО. "Именно развитие обстановки, ее напряженность вынудили нас уже в прошлом году нарастить наши силы и средства радиотехнических войск, зенитно-ракетных войск и радиоэлектронной борьбы. Именно применение данных средств позволяет нам снижать и в определенной степени исключать пролеты воздушных нарушителей на территорию нашей страны. Комплексность применения всех сил и средств позволила и своевременно обнаружить и внести сбои в выполнение задачи, так сказать, нарушителем, что позволило успешно защитить нашу страну на данном направлении", - подчеркнул Гулевич.
Как отметил начальник генштаба, опыт современных военных конфликтов показывает, что особое внимание надлежит обратить на борьбу с беспилотниками. По словам Гулевича, необходимые для этого средства в наличии.
"В борьбе с беспилотными летательными аппаратами в первую очередь учитывается цена нарушителя и цена того средства, которым он уничтожается. В Беларуси для борьбы с маловысотными БПЛА перспективными выбраны средства радиоэлектронной борьбы. Благо, что наш военно-промышленный комплекс освоил изготовление данных средств... и сейчас они успешно осуществляют подавление каналов управления, GPS-навигации, что затрудняет и в определенной степени исключает применение беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.
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