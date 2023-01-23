https://ria.ru/20230123/avstraliya-1846757864.html

Австралия сообщила о планах закупить морские мины из-за усиления Китая

Австралия сообщила о планах закупить морские мины из-за усиления Китая - РИА Новости, 23.01.2023

Австралия сообщила о планах закупить морские мины из-за усиления Китая

Австралия планирует закупить передовые морские мины для защиты своих морских путей и портов от "потенциальных агрессоров" на фоне планов Китая по усилению... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T13:01

2023-01-23T13:01

2023-01-23T13:01

в мире

австралия

китай

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Австралия планирует закупить передовые морские мины для защиты своих морских путей и портов от "потенциальных агрессоров" на фоне планов Китая по усилению своего влияния в Тихоокеанском регионе, заявили власти страны в понедельник. "Австралия сделает свои первые крупные инвестиции в морские мины со времен войны во Вьетнаме, потратив до 1 миллиарда долларов на высокотехнологичное подводное оружие, чтобы удержать Китай и других потенциальных противников от отправки кораблей и подводных лодок в воды страны", - сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление министерства обороны. Мины, которые Австралия стремится приобрести, могут активироваться и деактивироваться дистанционно после установки, позволяя дружественным коммерческим и военно-морским судам безопасно проходить через каналы и порты. Морские мины — это автономные взрывные устройства, которые можно размещать в ключевых стратегических узких местах, таких как проливы и гавани, для подрыва вторгающихся военно-морских кораблей противника. В январе правительство Австралии объявило, что потратит до 2 миллиардов долларов на усиление своего ракетного потенциала, включая покупку ракетной системы HIMARS. Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия должна стать "островом-дикобразом", то есть местом, укрепленным достаточным количеством смертоносного оружия, чтобы предотвратить нападение враждебного соперника.

https://ria.ru/20230118/avstraliya-1845613254.html

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австралия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, китай