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Австралия сообщила о планах закупить морские мины из-за усиления Китая - РИА Новости, 23.01.2023
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Австралия сообщила о планах закупить морские мины из-за усиления Китая
Австралия сообщила о планах закупить морские мины из-за усиления Китая - РИА Новости, 23.01.2023
Австралия сообщила о планах закупить морские мины из-за усиления Китая
Австралия планирует закупить передовые морские мины для защиты своих морских путей и портов от "потенциальных агрессоров" на фоне планов Китая по усилению... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T13:01
2023-01-23T13:01
в мире
австралия
китай
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Австралия планирует закупить передовые морские мины для защиты своих морских путей и портов от "потенциальных агрессоров" на фоне планов Китая по усилению своего влияния в Тихоокеанском регионе, заявили власти страны в понедельник. "Австралия сделает свои первые крупные инвестиции в морские мины со времен войны во Вьетнаме, потратив до 1 миллиарда долларов на высокотехнологичное подводное оружие, чтобы удержать Китай и других потенциальных противников от отправки кораблей и подводных лодок в воды страны", - сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление министерства обороны. Мины, которые Австралия стремится приобрести, могут активироваться и деактивироваться дистанционно после установки, позволяя дружественным коммерческим и военно-морским судам безопасно проходить через каналы и порты. Морские мины — это автономные взрывные устройства, которые можно размещать в ключевых стратегических узких местах, таких как проливы и гавани, для подрыва вторгающихся военно-морских кораблей противника. В январе правительство Австралии объявило, что потратит до 2 миллиардов долларов на усиление своего ракетного потенциала, включая покупку ракетной системы HIMARS. Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия должна стать "островом-дикобразом", то есть местом, укрепленным достаточным количеством смертоносного оружия, чтобы предотвратить нападение враждебного соперника.
https://ria.ru/20230118/avstraliya-1845613254.html
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в мире, австралия, китай
В мире, Австралия, Китай
13:01 23.01.2023
 
Австралия сообщила о планах закупить морские мины из-за усиления Китая

Австралия сообщила о планах закупить морские мины на миллиард долларов из-за Китая

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Австралия планирует закупить передовые морские мины для защиты своих морских путей и портов от "потенциальных агрессоров" на фоне планов Китая по усилению своего влияния в Тихоокеанском регионе, заявили власти страны в понедельник.
"Австралия сделает свои первые крупные инвестиции в морские мины со времен войны во Вьетнаме, потратив до 1 миллиарда долларов на высокотехнологичное подводное оружие, чтобы удержать Китай и других потенциальных противников от отправки кораблей и подводных лодок в воды страны", - сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление министерства обороны.
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Мины, которые Австралия стремится приобрести, могут активироваться и деактивироваться дистанционно после установки, позволяя дружественным коммерческим и военно-морским судам безопасно проходить через каналы и порты.
Морские мины — это автономные взрывные устройства, которые можно размещать в ключевых стратегических узких местах, таких как проливы и гавани, для подрыва вторгающихся военно-морских кораблей противника.
В январе правительство Австралии объявило, что потратит до 2 миллиардов долларов на усиление своего ракетного потенциала, включая покупку ракетной системы HIMARS.
Ранее министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что Австралия должна стать "островом-дикобразом", то есть местом, укрепленным достаточным количеством смертоносного оружия, чтобы предотвратить нападение враждебного соперника.
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