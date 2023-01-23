https://ria.ru/20230123/artilleriya-1846755650.html

Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине

Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине - РИА Новости, 23.01.2023

Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине

Воюющий на стороне украинских войск британский наемник Кристофер Перриман высоко оценил работу российской артиллерии, пишет таблоид Express. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T12:52

2023-01-23T12:52

2023-01-23T14:03

специальная военная операция на украине

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великобритания

нато

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Воюющий на стороне украинских войск британский наемник Кристофер Перриман высоко оценил работу российской артиллерии, пишет таблоид Express.Как сообщает издание, 38-летний снайпер, чье подразделение воюет в Херсонской области, имеет 16-летний опыт службы в королевских войсках.По его ловам, российской армии "невероятно хорошо" удаются артиллерийские атаки."Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадет", — сказал Перриман.Отметив эффект от российских обстрелов, британский военный указал на нехватку ПВО и более качественного стрелкового оружия в украинских войсках. Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Так, власти Великобритании пообещали предоставить ВСУ танки Challenger 2. В США заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.Москва не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230121/ssha-1846404401.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

украина

херсонская область

киев

великобритания

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