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Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230123/artilleriya-1846755650.html
Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине
Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине - РИА Новости, 23.01.2023
Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине
Воюющий на стороне украинских войск британский наемник Кристофер Перриман высоко оценил работу российской артиллерии, пишет таблоид Express. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T12:52
2023-01-23T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
киев
воздушно-космические силы россии
великобритания
нато
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Воюющий на стороне украинских войск британский наемник Кристофер Перриман высоко оценил работу российской артиллерии, пишет таблоид Express.Как сообщает издание, 38-летний снайпер, чье подразделение воюет в Херсонской области, имеет 16-летний опыт службы в королевских войсках.По его ловам, российской армии "невероятно хорошо" удаются артиллерийские атаки."Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадет", — сказал Перриман.Отметив эффект от российских обстрелов, британский военный указал на нехватку ПВО и более качественного стрелкового оружия в украинских войсках. Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Так, власти Великобритании пообещали предоставить ВСУ танки Challenger 2. В США заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.Москва не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230121/ssha-1846404401.html
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украина
херсонская область
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в мире, украина, херсонская область , киев, воздушно-космические силы россии, великобритания, нато, вооруженные силы украины, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Киев, Воздушно-космические силы России, Великобритания, НАТО, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams
12:52 23.01.2023 (обновлено: 14:03 23.01.2023)
 
Британский наемник похвалил работу российской артиллерии на Украине

Воюющий за ВСУ британский наемник Перриман высоко оценил работу российской артиллерии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России наблюдает за результатом боевой работы самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация"
Военнослужащий Вооруженных сил России наблюдает за результатом боевой работы самоходной артиллерийской установки (САУ) Акация - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий Вооруженных сил России наблюдает за результатом боевой работы самоходной артиллерийской установки (САУ) "Акация". Архивное фото
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Воюющий на стороне украинских войск британский наемник Кристофер Перриман высоко оценил работу российской артиллерии, пишет таблоид Express.
Как сообщает издание, 38-летний снайпер, чье подразделение воюет в Херсонской области, имеет 16-летний опыт службы в королевских войсках.
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21 января, 00:16Специальная военная операция на Украине
СМИ: на Украине погиб американский наемник-морпех
По его ловам, российской армии "невероятно хорошо" удаются артиллерийские атаки.
"Нет ничего хуже, чем слышать огонь артиллерии, а потом сидеть и слушать свист снаряда, чтобы узнать, насколько близко к вашей позиции он упадет", — сказал Перриман.
Отметив эффект от российских обстрелов, британский военный указал на нехватку ПВО и более качественного стрелкового оружия в украинских войсках.
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Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Так, власти Великобритании пообещали предоставить ВСУ танки Challenger 2. В США заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams. Камнем преткновения остаются Leopard — на последней встрече контактной группы НАТО по поддержке Украины союзникам не удалось прийти к единому мнению об их поставках. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.
Москва не раз подчеркивала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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Вчера, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьКиевВоздушно-космические силы РоссииВеликобританияНАТОВооруженные силы УкраиныM1 Abrams
 
 
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